Перекази коштів в Україну скорочуються другий рік поспіль

Обсяги приватних грошових переказів в Україну у 2025 році суттєво скоротилися порівняно з попереднім роком.

Про це пише видання Ain з посиланням на дані Національного банку України.

Загальна динаміка переказів

За підсумками січня-грудня 2025 року обсяг приватних грошових переказів становив 8,03 млрд доларів. Для порівняння, у 2024 році за аналогічний період в Україну надійшло 9,42 млрд доларів.

Таким чином, скорочення становило майже 15%, або понад 1,3 млрд доларів.

Найнижчі обсяги переказів у 2025 році фіксувалися навесні та влітку. В окремі місяці надходження опускалися нижче 650 млн доларів. Водночас у 2024 році більшість місяців демонстрували рівень понад 700−750 млн доларів.

Скорочення оплати праці з-за кордону

Найбільше падіння зафіксовано за статтею оплати праці — коштів, які українці отримують за роботу за кордоном. У 2025 році цей показник становив 6,56 млрд доларів, тоді як у 2024 році він сягав 8,16 млрд доларів.

Канали переказу коштів

За даними НБУ, у 2025 році через офіційні канали в Україну надійшло близько 5,06 млрд доларів проти 5,47 млрд доларів у 2024 році.

Водночас обсяги переказів через неформальні канали скоротилися до 2,96 млрд доларів у 2025 році з 3,95 млрд доларів роком раніше.

Обсяги приватних трансфертів, зокрема грошової допомоги родинам та інших переказів, не пов’язаних з оплатою праці, також зменшилися. Якщо у 2024 році вони становили 3,84 млрд доларів, то у 2025 році скоротилися до 3,54 млрд доларів.

