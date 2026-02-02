Громади наприкінці року хаотично витрачають кошти, що тисне на курс — економісти Сьогодні 16:05 — Валюта

Аномальне зростання бюджетних витрат наприкінці року є одним із чинників традиційного сезонного стрибка курсу

Українські громади наприкінці бюджетного року хаотично витрачають кошти, щоб не втратити залишки на рахунках. Така практика впливає не лише на ефективність місцевих фінансів, а й на валютний курс.

Про це повідомляють експерти Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Різке зростання видатків у грудні

За даними ЦЕС, у грудні минулого року місцеві бюджети знову суттєво наростили витрати. Залишки коштів на рахунках органів місцевого самоврядування скоротилися майже вдвічі порівняно з листопадом, а в Києві більш ніж у п’ять разів.

Експерти зазначають, що така ситуація повторюється щороку і вже давно стала хронічною проблемою бюджетного процесу наприкінці року.

Читайте також Гелетій назвав причини коливань курсу гривні

У ЦЕС пояснюють, що частина проблеми пов’язана з роботою Міністерства фінансів. Цільові кошти часто розподіляються із запізненням, діє правило «встигни до 31 грудня або поверни», а в умовах війни платежі протягом року здійснюються з урахуванням черговості: спочатку фінансуються оборона та соціальні видатки, а вже потім інші потреби.

Інша частина відповідальності лежить на громадах. Не всі органи місцевого самоврядування вчасно розпочинають закупівлі, а бюджетні плани нерідко коригуються вже протягом року. У результаті трирічне бюджетне планування, яке знову запровадили для громад у 2024 році, на практиці працює не повною мірою.

Наслідки для бюджетів і вплив на курс

Експерти наголошують, що поспішне освоєння коштів негативно впливає на якість видатків. Обмежені строки не дозволяють ухвалювати зважені та економічно обґрунтовані рішення, що знижує ефективність використання бюджетних ресурсів.

Читайте також Міжнародна підтримка сприятиме стабільності гривні у 2026 році — Пишний

«Колись Кузьма Скрябін вів передачу „Шиканемо“, де треба було за годину витратити призові кошти. Зрозуміло, що в таких умовах важко робити раціональні видатки», — навели приклад експерти.

У ЦЕС зазначають, що аномальне зростання бюджетних витрат наприкінці року є одним із чинників традиційного сезонного стрибка курсу долара. Це, своєю чергою, створює додаткові ризики для макрофінансової стабільності.

Громади хаотично витрачають кошти в кінці року, аби їх не втратити, Інфографіка: ЦЕС

Що пропонують експерти

На думку аналітиків Центру економічної стратегії, вирішення проблеми можливе за умови реального впровадження трирічного планування на рівні громад. Водночас уряд має переглянути практику «згорання» коштів наприкінці календарного року.

Навіть в умовах воєнного стану це дозволило б зменшити грудневі піки видатків і зробити бюджетний процес більш прогнозованим без щорічної «бюджетної лихоманки».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.