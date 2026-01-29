Міжнародна підтримка сприятиме стабільності гривні у 2026 році — Пишний Сьогодні 15:40 — Валюта

Зовнішня допомога дасть змогу фінансувати високі дефіцити бюджету і підтримувати високий рівень резервів.

Очікуваних обсягів зовнішньої допомоги Україні вистачатиме для беземісійного фінансування дефіциту державного бюджету та підтримки міжнародних резервів на рівні, достатньому для стабільності валютного ринку.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

Обсяги зовнішньої підтримки

Наприкінці 2025 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 90 млрд євро фінансової допомоги у 2026−2027 роках у рамках механізму USL (Ukraine Support Loan).

Крім того, підтримка України продовжиться за чинним механізмом ERA Loans.

Наразі триває узгодження нової програми з Міжнародним валютним фондом обсягом 8,1 млрд доларів США.

Роль допомоги для економіки

Зовнішня фінансова підтримка дозволить одночасно:

покривати все ще високий дефіцит бюджету, зумовлений війною;

підтримувати високий рівень міжнародних резервів.

Прогноз Національного банку передбачає, що міжнародні резерви України становитимуть 65 млрд дол. США на кінець 2026 року та зростатимуть до 71 млрд дол. США на кінець 2028 року.

«Це дасть змогу НБУ підтримувати стійкість валютного ринку та впроваджувати заходи валютної лібералізації за умови контролю ризиків», — пояснив Пишний.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Правління НБУ вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, ураховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням. НБУ знизив облікову ставку з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15%.

