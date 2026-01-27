Євро сягнув нового піку: що з доларом (інфографіка) Сьогодні 17:44 — Валюта

Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 51,2297 грн.

Поки євро оновлює історичні максимуми, американський долар втрачає у ціні, відкотившись до 43 грн за дол.

Про це свідчать дані НБУ, які встановлюють курси валют на 28 січня.

Так, 28 січня 2026 року, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 51,2297 грн. Це новий абсолютний історичний максимум.

Курс вперше перетнув позначку 51 грн (51,0647 грн), євро додав у ціні ще 16,5 копійок.

На противагу євро американський долар демонструє зворотну динаміку. Офіційний курс на 28 січня встановлено на рівні 42,9563 грн.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий розповів , що наприкінці січня ситуація на валютному ринку України поступово заспокоїться. Попит на іноземну валюту зменшиться, що допоможе стабілізувати курс і знизить потребу в активному втручанні з боку Національного банку.

Про це Водночас очікування українців щодо курсу гривні у 2026 році залишаються переважно негативними.Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо фінансової спроможності громадян у 2026 році, проведеного інформаційним агентством Hronikers спільно з компанією Active Group.

Понад половина українців (53,6%) прогнозують її знецінення, з них 26,3% очікують сильного падіння. Оптимістичні сценарії подорожчання гривні поділяє лише 23,2% респондентів.

