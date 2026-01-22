Чому інвестори вибирають євро: до чого готуватися українцям Сьогодні 17:00 — Валюта

Чому інвестори нині вибирають євро

Геополітика спровокувала ралі пари євро/долар. Євровалюта активно витісняє валюту американців на міжнародних ринках.

Як це позначиться на українському валютному ринку, розповідає фінансовий експерт Олексій Козирєв, пише Мінфін.

Він заначає, що Європа має один сильний важіль впливу: згідно з даними Міністерства фінансів на листопад, Великобританія, Бельгія, Люксембург, Франція, Ірландія, Норвегія та Німеччина володіють казначейськими облігаціями США на суму 2,84 трлн доларів, що становить понад 30% від загального обсягу іноземних власників. Це значно більше, ніж у Китаю.

Пара євро/долар перед та під час форуму в Давосі

Якщо Європа захоче, щоб афілійовані з урядом інвестори, такі як державні пенсійні фонди, переглянули та скоротили вкладення у казначейські облігації США, це може викликати очікування послаблення ринку та спонукати інших власників активів також скоротити вкладення. Це призведе до зростання довгострокової дохідності та ланцюгової реакції на інших фінансових ринках США.

Як наслідок, центральні банки багатьох країн та інвестори дедалі активніше виходять з американської в інші валюти і в золото, як захисний актив.

Чому інвестори вибирають євро

Зі слів Козирєва, Європа виглядає прогнозованіше для інвесторів, котрі побоюються подальших непередбачуваних дій американського президента. Крім того, враховуються й суто економічні чинники. Федрезерв, вочевидь, продовжить зниження відсоткових ставок із рівнів 3,5−3,75% річних, інфляція в США зберігатиметься в межах 4%, зростання американського ВВП у 2026 році, за розрахунками МВФ, становитиме 2,4%.

«У Єврозоні в грудні 2025 року інфляція впала до 2%, а у 2026 році, за прогнозами економістів, зростання споживчих цін очікується в межах 2,1%. Відсоткові ставки ЄЦБ стабільно тримаються у межах 2,15−2,4% річних. Щоправда, показник прогнозного зростання європейського ВВП у межах 1,2% за 2026 рік точно бажає кращого. Але інвестори віддають перевагу стабільності та прогнозованості, замість імпульсивності та постійної політичної тряски, яку створює Трамп», — пише експерт.

І в результаті все це у поєднанні з діями центробанків, які поступово знижують частку долара у своїх резервах, працює проти американської валюти на користь євро.

Як поводитимуться долар і євро в Україні

Україна залишиться заручником ситуації щодо поведінки курсу гривні як щодо долара США — світової валюти № 1 для розрахунків на всіх ключових ринках, так і до євро — як валюти нашого найбільшого торгового партнера, і тепер — найбільшого донора.

Проте високий рівень золотовалютних резервів ($57,3 млрд станом на 1 січня 2026 року) та активне втручання Нацбанку з інтервенціями з продажу долара на міжбанку (тільки за попередній тиждень ним було продано на торгах понад $900 млн) призведуть до того, що у нашого регулятора збережуться всі можливості тримати ситуацію на валютному ринку під повним контролем.

Прогноз

За прогнозом Козирєва, протягом першого кварталу 2026 рокус слід очікувати коридор за безготівковим доларом у межах від 42,80 гривень до 44,2 гривень.

За безготівковим євро ситуативний коридор може складатися в межах 49,95−51,50 гривень. Готівковий курс за доларом на 20−50 копійок перевищуватиме курс міжбанку, а готівковий курс євровалюти перевищуватиме котирування безготівкового євро на 25−60 копійок.

Цей сценарій поведінки гривні на міжбанку повністю впишеться у прогнозний рівень за доларом, закладений до бюджету на 2026 рік (середньорічний курс американської валюти 45,7 грн/$).

А ось щодо євро ситуація буде іншою. До бюджету цього року закладено курс 49,4 грн/євро, а в січні він уже вищий за цей показник у межах 1 гривні та більше.

Раніше Finance.ua писав , аналітики ICU зазначають, що на початку січня традиційно фіксується підвищений попит на валюту, який спричиняє ослаблення курсу та збільшення інтервенцій НБУ.

курс гривні може повернутися до рівня близько 42,5 грн за долар. Водночас до кінця року прогнозується поступове кероване ослаблення курсу до діапазону 44,3−44,5 грн за долар. У 2025 році надмірний попит почав знижуватися вже протягом другого тижня січня, однак цього року його пік змістився на пізніший період. В ICU очікують, що найближчими тижнями. Водночас до кінця року прогнозується поступове кероване ослаблення курсу до діапазону 44,3−44,5 грн за долар.

А бізнес очікував обмінний курс в наступні 12 місяців на рівні 44,27 грн/дол. США порівняно з 44,11 грн/дол. США у III кварталі. Курс понад 43,50 грн/дол. США прогнозували 66,6% респондентів, у межах 40,51−43,50 грн/дол. США — 32,9%.

