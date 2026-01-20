Ослаблення гривні триває: аналітики розповіли, що відбувається на валютному ринку Вчора 10:03 — Валюта

На початку січня традиційно фіксується підвищений попит на валюту.

Національний банк України минулого тижня продовжив поступово послаблювати курс гривні на тлі зростання дисбалансів на валютному ринку та підвищеного попиту на іноземну валюту.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Протягом перших чотирьох днів тижня попит на валюту суттєво зріс. Сукупний дефіцит валюти збільшився на 20% і досяг $552 млн. У відповідь НБУ наростив обсяги валютних інтервенцій до $905 млн, що на 27% більше, ніж тижнем раніше.

Динаміка курсу гривні

Регулятор допустив подальше послаблення офіційного курсу гривні.

За підсумками тижня він знизився ще на 0,8% до 43,4 грн за долар. Загалом із початку року гривня ослабла на 2,5%.

Показники міжбанківського валютного ринку, icu.ua

Погляд ICU

Аналітики ICU зазначають, що на початку січня традиційно фіксується підвищений попит на валюту, який спричиняє ослаблення курсу та збільшення інтервенцій НБУ. У 2025 році надмірний попит почав знижуватися вже протягом другого тижня січня, однак цього року його пік змістився на пізніший період.

В ICU очікують, що найближчими тижнями курс гривні може повернутися до рівня близько 42,5 грн за долар. Водночас до кінця року прогнозується поступове кероване ослаблення курсу до діапазону 44,3−44,5 грн за долар.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на НБУ писав , що в четвертому кварталі 2025 року курсові очікування бізнесу незначно посилилися. Бізнес очікував обмінний курс в наступні 12 місяців на рівні 44,27 грн/дол. США порівняно з 44,11 грн/дол. США у III кварталі. Курс понад 43,50 грн/дол. США прогнозували 66,6% респондентів, у межах 40,51−43,50 грн/дол. США — 32,9%.

Як розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, офіційний курс Національного банку за період 12−16 січня показав помірну волатильність із загальним слабким трендом до ослаблення гривні. За весь цей період гривня ослабла на 31 копійку, або 0,7% від початкового значення.

