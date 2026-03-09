Як затримання валюти в Угорщині вплине на курс в Україні — пояснення НБУ Сьогодні 10:04 — Валюта

В разі потреби НБУ готовий проводити операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.

Національний банк України заявив, що затримання владою Угорщини вантажу з готівковими доларами та євро, який інкасатори Ощадбанку перевозили до України, не матиме суттєвого впливу на валютний ринок.

Про це регулятор повідомив у відповіді на запит «Економічної правди».

Запаси валюти в банках

«Валютний ринок не відчує впливу дій Угорщини. Залишки готівкової валюти в касах банків наразі в рази перевищують середньомісячний чистий попит на готівкову валюту в 2025—2026 роках», — зазначили у регуляторі.

У регуляторі також наголосили, що в разі потреби НБУ готовий проводити операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.

У Нацбанку повідомили, що провели консультації з банками, які займаються ввезенням готівкової валюти до України.

Фінансовим установам рекомендували опрацьовувати альтернативні логістичні маршрути, які не передбачають транзит через території з ризиком блокування перевезень.

За інформацією регулятора, основні банки готові оперативно скоригувати логістичні маршрути та здійснювати доставку валюти в обхід Угорщини.

Обсяги ввезення готівкової валюти

ЕП намагалася дізнатися, скільки готівкової валюти банки завозять через територію Угорщини та Словаччини, яка також погрожувала блокувати постачання критичних товарів до України. Однак у Нацбанку відповіли, що це інформація з обмеженим доступом.

За даними Національного банку, у січні 2026 року українські банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на суму, еквівалентну 808,23 млн доларів. Зокрема:

515,5 млн доларів США;

280,85 млн євро;

банківські метали на суму 11,29 млн доларів;

інші валюти на суму 596 тис. доларів.

Для порівняння, у січні 2025 року банки ввезли готівкову валюту на суму 1,77 млрд доларів.

НБУ зафіксував зниження попиту на валюту

У жовтні-грудні 2025 року обсяги ввезення готівкової валюти перевищували еквівалент 1 млрд доларів щомісяця: 1,27 млрд доларів у жовтні, 1,03 млрд доларів у листопаді та 1,38 млрд доларів у грудні.

До початку великої війни банківські установи завозили готівкову інохземну валюту на територію України авіатранспортом. Такі операції є стандартними не лише для українських банків, але й у світовій практиці, та передбачають замовлення одним банком готівки у іншого банку країни-емітента цієї валюти

Що відомо про справу

У ніч на 6 березня «Ощадбанк» заявив про викрадення в Угорщині своїх співробітників, а також двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей.

«Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота. „Ощадбанк“ вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України», — заявили у фінустанові.

Угорське видання index. hu пише , що працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей. Там заявили, що серед затриманих осіб — колишній генерал української розвідки. Разом із ними правоохоронці зупинили два броньовані інкасаторські автомобілі, якими, за даними слідства, перевозили значні суми готівки та золото.

Національний банк України проведе операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Це превентивне рішення, яке за потреби підтримає готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців.

«Ощадбанк» вимагає від Угорщини повернення двох інкасаторських машин і цінностей, які вони перевозили.

