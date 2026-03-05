Що буде з курсом до 15 березня Вчора 20:04 — Валюта

Що буде з курсом до 15 березня

Період з 9 по 15 березня на валютному ринку проходитиме під впливом двох ключових факторів — сезонного перерозподілу попиту та пропозиції і політики Національного банку.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, пише УНІАН.

«Сезонний фактор виглядає зрозумілим: завершення холодів зменшує активність імпортерів енергоносіїв. Це означає поступове послаблення попиту. Водночас агрохолдинги активізують продаж валютної виручки напередодні посівної, що збільшує пропозицію», — пояснює експерт.

За його словами, найближчого тижня очікується, що попит і пропозиція будуть близькими за обсягами, а у певні дні продаж валюти навіть може переважати. Це дозволить НБУ зменшити інтенсивність інтервенцій, залишаючи за собою функцію моніторингу.

Окремий важіль стабілізації — зменшення волатильності. Коливання курсу долара можуть обмежитися 0,10−0,15 грн, а євро — 0,25−0,35 грн, вважає Лєсовий. Такі параметри свідчать про перехід до передбачуваної моделі руху без різких підйомів чи спусків.

«Важливим також стане зближення міжбанківського та готівкового ринків. Особливо це стосується курсів купівлі. У деякі дні курс продажу на готівковому ринку може навіть бути нижчим за міжбанк. Очікується поступове звуження спредів: у банках — 0,2−0,3 грн за долар, 0,3−0,5 грн за євро, а в обмінниках — 0,6−1 грн за долар, 1−1,3 грн за євро», — сказав банкір.

Євро

Глобальні ринки продовжують працювати в умовах напруги. За таких обставин інвестори традиційно обирають долар як інструмент збереження вартості, що й пояснює його зміцнення до євро. Вирішальним фактором для співвідношення долара та євро залишатиметься розвиток подій на Сході. Очікуваний коридор торгів пари долар/євро — 1,155−1,175.

Прогноз

З 9 по 15 березня коридори валютних змін складуть 42,5−43,35 грн/дол. і 49−51 грн/євро (на міжбанку) та 42,5−43,5 грн/дол. і 49−51 грн/євро (на готівковому ринку).

Тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1−1,5% від початкового понеділкового курсу.

Водночас народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив , що початку 2026 року гривня за офіційним курсом знецінилася до долара США на 3,1% з 42,35 грн/$ до 43,71 грн/$ станом на 5 березня.

Нагадаємо, упродовж усього лютого гривня коливалась у вузькому діапазоні. Офіційний курс НБУ за місяць змінився дуже незначно — у перший робочий день місяця він був близько 42,81 грн/дол., далі до середини місяця — близько 43,10 грн/дол. і підвищувався до 43,29 грн/дол.

