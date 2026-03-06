НБУ пояснив, чому скоротилися міжнародні резерви України Вчора 17:02 — Валюта

Міжнародні резерви України скоротилися у лютому

Станом на 1 березня 2026 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 54 753,4 млн дол. США. Упродовж лютого їхній обсяг зменшився на 5,0%.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Така динаміка пояснюється насамперед валютними інтервенціями Національного банку України та виплатамии за державним боргом в іноземній валюті. Водночас ці витрати були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів і розміщенням валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Попри скорочення, поточний обсяг резервів залишається достатнім для підтримки стабільності валютного ринку.

Операції НБУ на валютному ринку

Одним із ключових чинників змін стали операції Національного банку на валютному ринку.

У лютому 2026 року порівняно із січнем чистий продаж валюти НБУ зменшився на 19,8%. Загалом, за балансовими даними регулятора, на валютному ринку було продано 2 989,5 млн дол. США.

Надходження та виплати за державним боргом

У лютому на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшов 1 млрд дол. США, зокрема:

690,8 млн дол. США — через рахунки Світового банку в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

309,6 млн дол. США — від розміщення ОВДП.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 804,1 млн дол. США, з них:

472,2 млн дол. США — обслуговування та погашення ОВДП;

331,9 млн дол. США — виплати іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 279,7 млн дол. США.

Переоцінка фінансових інструментів

На обсяг резервів також вплинула переоцінка фінансових інструментів, що відбулася через зміну ринкової вартості активів та валютних курсів.

У лютому завдяки такій переоцінці їхня вартість збільшилася на 152,5 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.

