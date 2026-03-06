Угорська влада показала гроші та злитки, які вилучили під час затримання українських інкасаторів (фото, відео) Вчора 16:45

Готівка і золото, які вилучили із інкасаторських автівок «Ощадбанку»

Уряд Угорщини показав фотографії готівки й золота, вилучених із інкасаторських автівок «Ощадбанку», та показав відео із затриманням українських інкасаторів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці уряду Угорщини.

«У четвер затримали сімох громадян України, серед яких колишній генерал спецслужб. Вони перевозили з Австрії в Україну через Угорщину двома броньованими інкасаторськими автомобілями 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. Податкова та митна служба (NAV) веде розслідування за підозрою у відмиванні грошей. Сімох громадян України депортували з Угорщини», — сказано в повідомленні.

Сімох громадян України депортували з Угорщини

Також пресслужба уряду опублікувала відео із затриманням українських інкасаторів.



Що відомо про справу

У ніч на 6 березня «Ощадбанк» заявив про викрадення в Угорщині своїх співробітників, а також двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей.

«Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота. „Ощадбанк“ вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України», — заявили у фінустанові.

Угорське видання index. hu пише , що працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей. Там заявили, що серед затриманих осіб — колишній генерал української розвідки. Разом із ними правоохоронці зупинили два броньовані інкасаторські автомобілі, якими, за даними слідства, перевозили значні суми готівки та золото.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

