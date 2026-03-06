Фермери ініціюють зміни до законодавства щодо 500 тисяч гектарів земель постійного користування Вчора 21:22 — Аграрний ринок

Фермери ініціюють зміни до законодавства щодо 500 тисяч гектарів земель постійного користування

Всеукраїнський конгрес фермерів розпочав адвокаційну кампанію з врегулювання правового статусу земель постійного користування, наданих для створення фермерських господарств у 1990-х роках. Питання стосується близько 27 000 господарств та приблизно 500 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Голова організації Іван Слободянник на круглому столі , організованому спільно з міжнародною організацією Mercy Corps, назвав ситуацію критичною: ця земля фактично «випала з Земельного кодексу і опинилася поза законом».

Господарства на ній працюють, але правова невизначеність щодня створює для аграріїв нові проблеми — від неможливості викупити ділянку до подвійного оподаткування.

Захід зібрав понад 80 учасників — фермерів з різних областей України, представників Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Державної служби геодезії, картографії та кадастру, а також секретаріату аграрного комітету Верховної Ради.

За словами Слободянника, конгрес визначив чотири ключові проблеми, які потребують законодавчого врегулювання.

Перша — неможливість викупити землю через дискреційні рішення місцевих рад, які можуть відмовити у продажу без будь-яких пояснень.

Друга — неможливість зареєструвати право постійного користування за юридичною особою, тобто безпосередньо за фермерським господарством.

Третя — подвійне нарахування мінімального податкового зобов’язання одночасно фізичній особі — засновнику господарства та юридичній особі. Четверта — відсутність механізму реєстрації залишку земельної ділянки після часткового розпаювання між членами господарства.

Юрист-експерт конгресу Ярослава Овчаренко повідомила, що для вирішення цих проблем організація підготує зміни до Земельного кодексу, Закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та Податкового кодексу. Представники Мінекономіки та Держгеокадастру підтвердили готовність до співпраці над формулюванням законодавчих змін.

Після узгодження з регуляторами конгрес планує внести законопроект через народних депутатів. За словами Слободянника, успіх ініціативи залежатиме від консолідації фермерської спільноти: організація закликає аграріїв, яких стосується проблема, долучитися до підтримки змін на етапі їх розгляду у Верховній Раді.

