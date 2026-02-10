ТОП-3 змін у бронюванні аграріїв Сьогодні 21:00 — Аграрний ринок

зміни в бронованні аграріїв

Наприкінці минулого року було затверджено зміни до Критеріїв, які визначають підприємства, що мають важливе значення для галузей національної економіки. Цим наказом було суттєво змінено правила бронювання й для аграріїв.

Найсуттєвішою є вимога щодо збільшення удвічі площі угідь сільськогосподарського призначення , які обробляються, з 500 га до 1000 га.

, які обробляються, з 500 га до 1000 га. Друга зміна щодо річного доходу , який теж збільшили в два рази. Раніше підприємство визнавалось критично важливим, якщо воно є економічно активним з обсягом річного доходу не менше 20 млн грн, тепер цей показник становить 40 млн грн. Це нововведення матиме найбільший вплив на зернотрейдерів, оскільки раніше вони підтверджували свій критично важливий статус переважно через показники економічної активності.

, який теж збільшили в два рази. Раніше підприємство визнавалось критично важливим, якщо воно є економічно активним з обсягом річного доходу не менше 20 млн грн, тепер цей показник становить 40 млн грн. Це нововведення матиме найбільший вплив на зернотрейдерів, оскільки раніше вони підтверджували свій критично важливий статус переважно через показники економічної активності. Третьою зміною міністерство скасувало абзац 4 п.п. 1 п. 4, а саме — підприємство могло бути визнано критично важливим, якщо сума сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал становить не менше 324 тис. грн. Це рішення зачепить компанії, які не обробляють землю та не мають значного доходу, до прикладу, елеватори.

Ці зміни були прийняті перед новим роком не просто так, адже більшість підприємств подавали документи в період січня — лютого 2025 року та отримували статус критично важливого на один рік, і ті підприємства, які не встигли в 2025 році повторно подати документи для підтвердження статусу критично важливого, відтепер будуть подавати документи за новими критеріями, які збільшені вдвічі, а часу для перепідготовки в підприємств залишилось досить мало.

Отже, для підтвердження статусу критично важливого підприємства в галузі сільського господарства необхідно відповідати двом критеріям, а саме — за основним видом діяльності КВЕД (з переліку п.п. 2 п. 4 Наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України) та відповідати одному з трьох пунктів:

здійснюють оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 1000 га для провадження сільськогосподарської діяльності, або

здійснюють оброблення угідь багаторічних насаджень на площі не менше 50 га для виробництва продукції плодових, які знаходяться на балансі підприємства, або

є економічно активними з обсягом річного доходу (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) не менше 40 млн грн.

Обов’язкові вимоги, передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 76, теж зазнали змін.

Якщо пункт про відсутність заборгованості зі сплати податків до державного та місцевих бюджетів залишився без змін, то розмір нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб — працівників було збільшено.

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 2026 року змінюється й мінімальний рівень середньої зарплати для отримання статусу критично важливого підприємства. Якщо в 2025 році середній рівень зарплати був 20 тис. грн, з 2026 року цей рівень піднімається до 21 617,50 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.