Аграрний експорт: ринок ЄС залишається ключовим, географія поставок розширюється

Агропродукція й надалі залишається основою українського експорту, водночас його географія поступово диверсифікується.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв’ю РБК-Україна

Загальний обсяг

У 2025 році загальний обсяг аграрного експорту України становив 22,6 млрд доларів, що дорівнює близько 56% усього експорту країни.

Найбільшим торговельним партнером в агросекторі залишається Європейський Союз, однак його частка поступово зменшується.

«ЄС залишається ключовим партнером, але експортна географія стає більш збалансованою. Якщо у 2024 році частка ЄС в агроекспорті становила 52,1%, то за підсумками 2025 року — вже 47,5%. Це означає, що зростає роль ринків Азії, Африки та Близького Сходу», — зазначив Тарас Висоцький.

Одним із чинників зміни структури експорту стало повернення в червні 2025 року до квотного режиму торгівлі з ЄС, який діятиме і у 2026 році.

За підсумками 2025 року експорт агропродукції до Євросоюзу скоротився на 2,1 млрд доларів порівняно з 2024 роком. Водночас на динаміку впливають і ринкові фактори — ціни та попит.

Зокрема, на 40% скоротилась валютна виручка на кукурудзу, попри те, що ця культура може експортуватися до ЄС без квотних обмежень.

Україна нарощує присутність

На ринках Близького Сходу, Північної Африки та Південно-Східної Азії.

Серед ключових напрямків — Індія, Китай, Південна Корея, Індонезія, Бангладеш і В’єтнам, а також країни субсахарської Африки та Центральної Азії.

Ці ринки мають іншу економіку поставок, ніж в ЄС. Там м’якші вимоги, але більші цінові коливання.

Ці підходи до розширення ринків чітко відображені в регіональному розподілі експорту.

У 2025 році агроекспорт України:

10,7 млрд доларів — ЄС,

4,4 млрд доларів — Близький Схід,

2,8 млрд доларів — країни Африки,

1,7 млрд доларів — Південно-Східна Азія.

Найбільшими окремими ринками збуту залишаються Єгипет, Нідерланди, Італія, Іспанія, Польща та Туреччина.

