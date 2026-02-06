Аграрний експорт: ринок ЄС залишається ключовим, географія поставок розширюється
Агропродукція й надалі залишається основою українського експорту, водночас його географія поступово диверсифікується.
Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв’ю РБК-Україна.
Загальний обсяг
У 2025 році загальний обсяг аграрного експорту України становив 22,6 млрд доларів, що дорівнює близько 56% усього експорту країни.
Найбільшим торговельним партнером в агросекторі залишається Європейський Союз, однак його частка поступово зменшується.
«ЄС залишається ключовим партнером, але експортна географія стає більш збалансованою. Якщо у 2024 році частка ЄС в агроекспорті становила 52,1%, то за підсумками 2025 року — вже 47,5%. Це означає, що зростає роль ринків Азії, Африки та Близького Сходу», — зазначив Тарас Висоцький.
Одним із чинників зміни структури експорту стало повернення в червні 2025 року до квотного режиму торгівлі з ЄС, який діятиме і у 2026 році.
За підсумками 2025 року експорт агропродукції до Євросоюзу скоротився на 2,1 млрд доларів порівняно з 2024 роком. Водночас на динаміку впливають і ринкові фактори — ціни та попит.
Зокрема, на 40% скоротилась валютна виручка на кукурудзу, попри те, що ця культура може експортуватися до ЄС без квотних обмежень.
Україна нарощує присутність
- На ринках Близького Сходу, Північної Африки та Південно-Східної Азії.
- Серед ключових напрямків — Індія, Китай, Південна Корея, Індонезія, Бангладеш і В’єтнам, а також країни субсахарської Африки та Центральної Азії.
- Ці ринки мають іншу економіку поставок, ніж в ЄС. Там м’якші вимоги, але більші цінові коливання.
Ці підходи до розширення ринків чітко відображені в регіональному розподілі експорту.
У 2025 році агроекспорт України:
- 10,7 млрд доларів — ЄС,
- 4,4 млрд доларів — Близький Схід,
- 2,8 млрд доларів — країни Африки,
- 1,7 млрд доларів — Південно-Східна Азія.
Найбільшими окремими ринками збуту залишаються Єгипет, Нідерланди, Італія, Іспанія, Польща та Туреччина.
