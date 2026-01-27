0 800 307 555
росія вивезла з ТОТ зерна у 2025 році на $400 мільйонів — розвідка

Аграрний ринок
Минулого року росія вивезла понад 2 млн тонн зерна з тимчасово окупованих територій України на 400 млн доларів.
Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.
«У 2025 році росія вивезла більш як 2 млн тонн зерна з наших тимчасово окупованих територій на 400 млн дол. Споживачами є країни Африки, Близького Сходу та Азії», — сказав він.
За словами Луговського, збіжжя вивозиться «зерновим» флотом росії через морські порти на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької і Донецької областей.

росія створила «зерновий хаб»

За даними розвідки, росія створила «зерновий хаб» у відкритих водах на виході із Керченської протоки. Тут зерно перевантажують з російських маловантажних балкерів на іноземні суховантажі.
У такий спосіб намагаються приховати походження зерна. Задіяно 45 кораблів, 2 судна-накопичувача та близько 40 суден «каботажного» флоту. 85% цих суден зареєстровані у юрисдикції росії, що дозволяє мінімізувати наслідки санкцій.
Окрім зерна, росія вивозить з ТОТ вугілля, кокс, каолін, залізну руду, соду та сталь.
Луговський повідомив, що лише за минулий рік морськими шляхами вивезено понад 200 тис. тонн корисних копалин і продукції металургії.
За матеріалами:
Укрінформ
