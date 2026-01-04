0 800 307 555
За останні пів року експорт зернових різко скоротився

Експорт з України зернових та зернобобових, включно з продуктами їхньої переробки, за останні пів року склав 15 431 тисячу тонн, що на 29,4% менше за показник попереднього року у 21 857 тисяч тонн.
Міністерство економіки з посиланням на дані Державної митної служби зазначило, що найбільше падіння у відсотковому співвідношенні спіткало українську кукурудзу — мінус 39,1%. З липня 2025 року її відправили за кордон 5 957 тисяч тонн, в той час як з липня 2024 року по 3 січня 2025 року — 9 779 тисяч тонн.
Пшениця просіла на 19,2% - її експорт склав 7 905 тисяч тонн замість 9 783 тисяч тонн. Показники ячменю знизилися на 33% - 1 319 тисяч тонн замість 1 968 тисяч тонн.
Жито не належить до ключових експортних культур України. Його за кордон поставили лише 200 тонн у порівнянні з попереднім результатом у 10,8 тисяч тонн.
За матеріалами:
УНІАН
