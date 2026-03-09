Як може знизитись в сезоні 2026/27 валовий збір зерна — прогноз Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Як може знизитись в сезоні 2026/27 валовий збір зерна — прогноз

У 2026/27 маркетинговому році валовий збір зерна в Україні прогнозується на рівні 58,7 млн тонн, що на 4% нижче оцінки поточного сезону.

Про це повідомляє АПК-Інформ

Так, урожай пшениці очікується на рівні майже 20 млн тонн (-14% до поточного сезону), ячменю — на рівні 5,1 млн тонн (-5%) і кукурудзи — на рівні 31,8 млн тонн (+3%).

«Даний прогноз сформований з урахуванням скорочення посівної площі під озимими культурами на тлі засухи в осінній період та несприятливих погодних умов у лютому п. р., що може призвести до часткової гибелі озимих в деяких регіонах, а також можливого незначного збільшення посівної площі під кукурудзою за рахунок пересіву озимих на тлі високого попиту на дану зернову», — пояснюють аналітики.

Разом з цим на тлі очікуваних високих перехідних залишків поточного сезону, які можуть становити 11,4 млн тонн, експортний потенціал зернових у 2026/27 МР оцінюється в 42 млн тонн, що на 4% більше показника 2025/26 МР.

Про це свідчать дані Державної митної служби. Раніше писали , що обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/26 МР станом на 20 лютого склав близько 21,2 млн т, що на 7 млн т, або 25% менше за показник минулого сезону.Про це свідчать дані Державної митної служби.

У 2024/25 МР експорт зернових і зернобобових культур становив 40,6 млн т: пшениці — 15,7 млн т; ячменю — 2,3 млн т; жита — 10,8 тис. т; кукурудзи — 22 млн т; борошна — 71,1 тис. т.

