Чому держреєстратори відмовляють фермерам у реєстрації прав на землю попри рішення Верховного суду Сьогодні 21:13 — Аграрний ринок

Чому держреєстратори відмовляють фермерам у реєстрації прав на землю попри рішення Верховного суду

Фермерські господарства не можуть зареєструвати право постійного користування землею за юридичною особою, навіть маючи на руках державний акт і посилаючись на постанову Великої палати Верховного суду.

Держреєстратори відмовляють, вимагаючи попереднього встановлення права через суд.

Про системну проблему розповіла юрист-експерт Всеукраїнського конгресу фермерів Ярослава Овчаренко.

Читайте також Україна вже відправила на експорт понад 21 млн т зерна

За її словами, реєстратори відмовляють у проведенні реєстраційних дій з формулюванням: «Подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно».

Підставою слугує те, що спеціальний закон — Закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень — не містить чіткого переліку документів, на підставі яких можна зареєструвати таке право за юридичною особою.

Ситуацію не рятує навіть постанова Великої палати Верховного суду 2020 року, яка визначила, що право постійного користування з моменту реєстрації фермерського господарства переходить до юридичної особи.

Читайте також Скільки коштує сільськогосподарська земля в Україні (інфографіка)

Реєстратори визнають існування цієї практики, однак наполягають, що для здійснення реєстраційних дій їм потрібне рішення суду, яке встановлює це право конкретного господарства на конкретну ділянку.

Таким чином, фермер опиняється у замкненому колі: щоб зареєструвати право, потрібне рішення суду; щоб отримати рішення суду — тривалий і коштовний судовий процес без гарантованого результату, адже практика нижчих судів із цього питання залишається суперечливою.

Окремою проблемою стала реєстрація залишку ділянки після часткового розпаювання. Якщо частина землі постійного користування була виділена членам господарства, а залишок продовжує перебувати в користуванні, реєстратори відмовляють, оскільки площа, зазначена в державному акті, не збігається з тією, яку фактично використовує господарство. Встановити залишкову площу і довести її походження знову доводиться через суд.

Читайте також Земля та податки: як українці сплачуватимуть податок за паї

Заступник голови Держгеокадастру Ігор Кирилюк уточнив технічний бік питання: з 1 січня 2013 року видача державних актів припинена, усі права реєструються виключно в державному реєстрі речових прав, а самі ділянки — у державному земельному кадастрі.

Якщо ділянка не внесена до кадастру, реєстратор просто не має об’єкта для запису про право. Для ділянок із документами, виданими до 2013 року, існує технічний механізм внесення даних через документацію із встановлення або відновлення меж у натурі.

Конгрес фермерів пропонує вирішити проблему шляхом внесення змін до Закону про державну реєстрацію речових прав, чітко визначивши перелік документів, достатніх для реєстрації права постійного користування за фермерським господарством на підставі державного акту, виданого на фізичну особу — засновника цього господарства. За словами Овчаренко, Міністерство юстиції у 2023 році вже підтримало відповідну правову позицію, однак без закріплення в законі реєстратори продовжуватимуть відмовляти.

agronews За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.