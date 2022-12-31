Земля та податки: як українці сплачуватимуть податок за паї — Finance.ua

Земля та податки: як українці сплачуватимуть податок за паї Сьогодні 21:12 — Аграрний ринок

Земля та податки: як українці сплачуватимуть податок за паї

У зв’язку зі змінами в законодавстві, з наступного року українці сплачуватимуть мінімальне податкове зобов’язання за свої паї. Суму розраховуватимуть індивідуально, а хто платитиме — залежить від відносин, прописаних у договорі.

Якщо ділянку орендують неофіційно, то платити потрібно буде її власнику. А якщо укладено договір на землю — податкові зобов’язання ляжуть на орендаря.

До мінімального податкового зобов’язання входять такі податки:

податок на землю;

податок із доходу за продаж урожаю, вирощеного на цій ділянці;

прибутковий податок фізичних осіб;

військовий збір із зарплати найманих працівників.

Зазначимо, що в 2023 році мінімальне зобов’язання має сплачуватись за 2022 рік. Водночас від сплати МПЗ за 2022 та 2023 роки звільнили земельні ділянки, розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях.

В умовах війни багато фермерів сподіваються на відтермінування зі сплати МПЗ, проте поки що у Верховній Раді не планують давати послаблення. Про це розповів старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ КМУ, Андрій Мартин.

«У парламенті поки що немає ініціатив щодо відтермінування МПЗ. Але треба розуміти, що зараз в Україні майже 30% орендованих земель перебувають у „сірій“ оренді — використовуються аграріями неофіційно, а розрахунок із власником паю відбувається готівкою або в натуральній формі (наприклад зерном). Це дозволяло таким орендарям економити на податках до місцевого бюджету, із запровадженням МПЗ власнику паю, офіційно не переданого в оренду, доведеться платити в середньому 1,5 тис. грн до бюджету громади, тобто за середньостатистичний пай потрібно буде заплатити майже 6 тис. грн», — пояснив Андрій Мартин.

Утім, за словами експерта, для тих орендодавців та орендарів, які чесно сплачують податки, нічого не зміниться — запровадження МПЗ не повинне призвести до збільшення їхніх податкових зобов’язань.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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