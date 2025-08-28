ЄС затвердить квоти на експорт української агропродукції у вересні — обсяги Сьогодні 04:32 — Аграрний ринок

Затвердження Радою Європейського Союзу оновлення угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, яке передбачає суттєве збільшення квот на експорт чутливої агропродукції в ЄС очікується у вересні 2025 року.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає «Інтерфакс-Україна».

Він повідомив, що на засідання ради ЄС ці зміни будуть винесені у такому саме вигляді, як вони були попередньо затверджені наприкінці червня Європейською комісією, незважаючи на деякі заклики переглянути ці попередні домовленості.

Качка впевнений, що Рада ЄС прийме позитивне рішення з цього питання.

Зауважимо, введені у 2022 році автономні торговельні преференції перестали діяти 5 червня 2025 року, після чого була поновлена дія квот відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Після затвердження Радою ЄС зміни до угоди мають бути офіційно ухвалені Комітетом асоціації ЄС-Україна.

Якими будуть квоти на агропродукцію

Качка раніше наголошував, що оновлення угоди дозволить зберегти обсяги торгівлі, досягнуті за часи дії автономних торгівельних преференцій, тоді як за відсутності таких змін потенційні втрати України оцінювались у $800 млн.

За словами урядовця, із 40 квот на експорт української продукції у країни ЄС 5 буде лібералізовано в цілому (гриби, продукти з ферментованого молока, харчові домішки), у 4 квотах лібералізовано окремі товари (наприклад, виноградний сік, фруктозу, жирніші види сухого молока), а 4 квоти перекомпоновано.

Качка зазначив, що розмір квот на мед збільшено з 2021 року на 483,3% (до 35 тис. тонн), на цукор та оброблений крохмаль — на 400% (до 100 тис. тонн та 8 тис. тонн відповідно), ячмінну січку та крупи; зернові, оброблені іншим чином — на 335,8% (до 34 тис. тонн), висівки, лузгу та залишки — на 286% (до 85 тис. тонн).

Квоти на експорт сухого молока зростуть на 208% (до 15,4 тис. тонн), яєць — на 200% (до 18 тис. тонн), солоду, оброблених томатів та перероблених цукрових продуктів — на 150% (до 17,5 тис. тонн, 25 тис. тонн та 7,5 тис. тонн відповідно), крохмалі — на 144% (до 24,4 тис. тонн), вершкове масло — на 133,3% (до 7 тис. тонн), овес — на 92,5% (до 7,7 тис. тонн), кукурудзу — на 53% (до 1 млн тонн).

Як уточнив Качка, на 50% збільшено квоти на експорт молока, вершків, згущеного молока (до 15 тис. тонн), часнику (до 750 тонн), інших цукрів (до 30 тис. тонн), соку яблучного (до 30 тис. тонн), продуктів з обробленого вершкового масла (до 375 тонн), цукрової кукурудзи (до 2,25 тис. тонн), манітол-сорбітолу (до 150 тонн), перероблених зернових продуктів (до 3 тис. тонн).

Також квоти на експорт цукрових сиропів зростуть на 35% (до 2,8 тис, тонн), м’яса птиці — на 33,3% (до 120 тис. тонн), пшениці — на 30% (до 1,3 млн тонн), етанолу — на 25% (до 125 тис. тонн) та ячменю — на 22,2% (до 450 тис. тонн).

