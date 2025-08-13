Ринок праці в агросекторі: медіанні зарплати трактористів та пилорамників виросли до 30 000 грн — Finance.ua

Ринок праці в агросекторі: медіанні зарплати трактористів та пилорамників виросли до 30 000 грн Сьогодні 14:07 — Особисті фінанси

Ринок праці в агросекторі: медіанні зарплати трактористів та пилорамників виросли до 30 000 грн

За останній рік заробітні плати в агросекторі України зросли на 15%. У липні 2025 року в порівнянні з липнем 2024-го медіанні зарплати зросли майже в усіх ключових аграрних професіях.

Про це свідчать дані аналітиків OLX Робота.

«Аграрний сектор, особливо сільське господарство, залишається важливим сегментом ринку праці. Зростання зарплат і високий попит на працівників показують стабільну конкуренцію на ринку», — зазначає автор дослідження.

Як зросли зарплати:

тракторист: з 25 000 грн до 30 000 грн (+20%);

пилорамник: з 23 500 грн до 30 000 грн (+28%);

агроном: з 24 000 грн до 25 000 грн (+4%);

інші професії в агросекторі: з 19 000 грн до 20 000 грн (+5%).

Попит і пропозиція

Попит на працівників в агросекторі залишається стабільно високим, особливо в розпал сезону.

У липні 2025 року на одну вакансію припадало майже 23 відгуки, тоді як рік тому — 20.

Найбільший попит з боку роботодавців спостерігається на трактористів, а серед пошукачів найбільше відгуків отримала професія агронома.

Бронювання від мобілізації

Хоча частка вакансій із бронюванням у агросекторі ще невисока, вона демонструє відчутне зростання. У липні 2025 року таких вакансій на OLX стало у 6,2 раза більше, ніж торік: з 1% до 7% усіх оголошень у категорії «Сільське та лісове господарство».

Порівняно з іншими сферами, роботодавці аграрного сектору мають обмеженіші можливості для бронювання своїх працівників.

Нагадаємо, уряд очікує , що середня зарплата українців до 2028 року зростатиме майже на 5 тис. грн щороку. У новому прогнозі розвитку економіки закладено два можливі сценарії.

За першим сценарієм (оптимістичним) номінальна середньомісячна зарплата, брутто, зростатиме так:

2026 рік — 30 240 грн;

2027 — 35 268 грн;

2028 — 39 758 грн.

За песимістичного сценарію, тобто у разі продовження активної фази війни, прогнозуються такі заробітні плати:

2026 рік — 30 032 грн;

2027 — 34 808 грн;

2028 — 39 436 грн.

