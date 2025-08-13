Ринок праці в агросекторі: медіанні зарплати трактористів та пилорамників виросли до 30 000 грн — Finance.ua

Ринок праці в агросекторі: медіанні зарплати трактористів та пилорамників виросли до 30 000 грн
За останній рік заробітні плати в агросекторі України зросли на 15%. У липні 2025 року в порівнянні з липнем 2024-го медіанні зарплати зросли майже в усіх ключових аграрних професіях.
Про це свідчать дані аналітиків OLX Робота.
«Аграрний сектор, особливо сільське господарство, залишається важливим сегментом ринку праці. Зростання зарплат і високий попит на працівників показують стабільну конкуренцію на ринку», — зазначає автор дослідження.
Як зросли зарплати:
- тракторист: з 25 000 грн до 30 000 грн (+20%);
- пилорамник: з 23 500 грн до 30 000 грн (+28%);
- агроном: з 24 000 грн до 25 000 грн (+4%);
- інші професії в агросекторі: з 19 000 грн до 20 000 грн (+5%).
Попит і пропозиція
Попит на працівників в агросекторі залишається стабільно високим, особливо в розпал сезону.
У липні 2025 року на одну вакансію припадало майже 23 відгуки, тоді як рік тому — 20.
Найбільший попит з боку роботодавців спостерігається на трактористів, а серед пошукачів найбільше відгуків отримала професія агронома.
Бронювання від мобілізації
Хоча частка вакансій із бронюванням у агросекторі ще невисока, вона демонструє відчутне зростання. У липні 2025 року таких вакансій на OLX стало у 6,2 раза більше, ніж торік: з 1% до 7% усіх оголошень у категорії «Сільське та лісове господарство».
Порівняно з іншими сферами, роботодавці аграрного сектору мають обмеженіші можливості для бронювання своїх працівників.
Нагадаємо, уряд очікує, що середня зарплата українців до 2028 року зростатиме майже на 5 тис. грн щороку. У новому прогнозі розвитку економіки закладено два можливі сценарії.
За першим сценарієм (оптимістичним) номінальна середньомісячна зарплата, брутто, зростатиме так:
- 2026 рік — 30 240 грн;
- 2027 — 35 268 грн;
- 2028 — 39 758 грн.
За песимістичного сценарію, тобто у разі продовження активної фази війни, прогнозуються такі заробітні плати:
- 2026 рік — 30 032 грн;
- 2027 — 34 808 грн;
- 2028 — 39 436 грн.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Ринок праці в агросекторі: медіанні зарплати трактористів та пилорамників виросли до 30 000 грн
Дія. Картка стала доступною у застосунку «Дія» та банках-партнерах
Школярам виплатять 10 000 грн стипендії за успішне складання НМТ: що треба знати
Ціни на овочі в Україні почнуть знижуватися наприкінці літа, — експерт
Президент анонсував зміни у вищій освіті України: зимовий вступ та підвищення стипендій
Скільки коштють квартири у Польщі у 2025 році