Де вихователі отримують понад 20 тис. грн на місяць

У 2025 році в Україні запровадили додаткові виплати для вихователів дитсадків. Це суттєво збільшило середній рівень їх оплати праці. У деяких територіальних громадах завдяки поєднанню надбавок і додаткових стимулів зафіксували вищий за середній рівень зарплат педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Про зміни розповів голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Протягом року комітет стежить за тим, як місцеве самоврядування користується нормами нового Закону «Про дошкільну освіту», передусім у частині оплати праці педагогічних працівників. Зарплати вихователів у сфері дошкілля нараховує і виплачує місцева влада.

Комітет провів аналіз, щоб оцінити динаміку змін.

Так, станом на жовтень 2025 року 4 громади вперше скористалися правом підвищувати оклади понад норми, встановлені урядом.

Доплати у 2025 році

Найпоширеніші види доплат: премії, місцеві стимули, надбавки до 50% посадового окладу, доплати за перевищення наповнюваності груп, разові виплати. Окремо фіксуються доплати за несприятливі умови праці.

Найбільше таких громад у Київській області (28), Одеській області (22), Полтавській області (22), Дніпропетровській області (18) та Миколаївській області (16).

Розміри доплат становили 2600 грн і 3900 грн, а також 5200 грн і 10 400 грн.

Вплив доплат на зарплати вихователів

Додаткові виплати суттєво вплинули на середній рівень оплати праці вихователів. Найбільше середнє зростання зарплат для працівників 11 тарифного розряду у жовтні зафіксували у таких областях:

Київська область +5198,92 грн;

Запорізька область +4613,24 грн;

Львівська область +2391,98 грн;

Хмельницька область +2076,0 грн;

Луганська область +2160,0 грн;

Одеська область +1689,29 грн;

Волинська область +1459,7 грн.

Рівень зарплат у громадах

Закарпатська область:

Богданська − 17177,96 грн;

Середнянська − 17058,84 грн;

Холмківська − 18775,45 грн.

Київська область:

Білогородська − 17360,58 грн;

Білоцерківська − 17677,40 грн;

Великодимерська − 18672,24 грн;

Глевахівська − 16769,62 грн;

Гостомельська − 17769,62 грн;

Гірська − 17769,0 грн;

Зазимська − 19088,13 грн;

Петрівська − 19711,30 грн;

Пристолична − 23769,60 грн.

Львівська область:

Давидівська − 17909,36 грн;

Зимноводівська − 20152,26 грн;

Івано-Франківська − 18001,0 грн;

Куликівська − 17332,68 грн.

Тернопільська область:

Байковецька − 20876,96 грн;

Великогаївська − 19084,69 грн;

Почаївська − 17269,62 грн.

Харківська область:

Дергачівська − 17586,27 грн;

Курилівська − 18327,18 грн;

Вільхуватська 21662,69 грн.

Місто Київ − 20982,93 грн.

Сергій Бабак зазначив, що ці громади повністю використали можливості, передбачені законом. За його словами, місцеве самоврядування поступово збільшує фінансування дошкільної освіти. У комітеті очікують, що у 2026 році кількість таких громад зростатиме.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані OLX Робота писав , що професія вчителя й надалі залишається однією з найменш оплачуваних в Україні. Вихователі дитячих садків мають дещо вищі зарплати, ніж колеги вчителі. Цьогоріч медіанна зарплата зросла до 14 500 грн, що на 11,5% більше, ніж у 2024 році (13 000 грн). Кількість відгуків збільшилася на 12%, а кількість оголошень зросла на 20%.

Верховна Рада ухвалила проєкт Державного бюджету на 2026 рік, у якому закладено підвищення заробітних плат педагогічним працівникам. Так, з 1 січня 2026 року зарплати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.

Спершу пропозиції до першого читання проєкту бюджету передбачали 53,8 млрд грн. Під час доопрацювання документа до другого читання фінансування було збільшене до 59,8 млрд грн, а за результатами фінальних консультацій парламент додатково підтримав виділення ще 4,8 млрд грн.

