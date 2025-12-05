47% українців скоротили витрати на базові потреби — дослідження
Під час війни українці стали уважніше ставитися до своїх витрат. Багато хто скорочує споживання в основних категоріях, проте водночас намагається не відмовляти собі у приємних дрібницях, інвестиціях у здоров’я та досвід.
Про це свідчить нове дослідження «Споживчий прагматизм: як війна змінила наше споживання», Gradus у партнерстві з Vogue Ukraine за результатами 600 онлайн-інтерв'ю українців із доходом вище середнього.
Основні висновки дослідження
Опитування показало, що 88% опитаних прагнуть жити «тут і зараз».
85% дозволяють собі радощі та задоволення для підтримки душевної рівноваги. Найактивніше це проявляється у віковій групі 25−34 роки, тоді як 45−55 та 55+ більше схильні до економії.
Як змінилися споживчі пріоритети
- 47% скоротили витрати на базові потреби.
- 82% уникають зайвого, але купують речі, що приносять задоволення.
- 77% намагаються купувати менше, але кращої якості.
- 76% інвестують у здоров’я.
- 59% готові витрачати на речі, що покращують емоційний стан.
- 52% спрямовують кошти на розвиток і досвід (навчання, подорожі).
Найважливішою статтею витрат українці вважають здоров’я та медичні послуги — 70%.
На що звертають увагу при виборі брендів
- 39% ставлять на перше місце якість і довговічність речей.
- На останньому місці (11%) — престиж.
Серед критеріїв вибору fashion & beauty-товарів визначальними є особистий досвід і знання про бренд (52%), а також рекомендації друзів (33%). Соцмережі брендів мотивують до купівлі 24% респондентів. Глобальні міжнародні компанії переважають у вподобаннях над нішевими та вітчизняними виробниками.
Ставлення до предметів розкоші
- 32% купують їх стримано.
- 22% вважають це надмірністю, яка зараз не на часі.
- 18% зовсім не цікавляться.
- 19% вважають предмети розкоші частиною нормального життя, що допомагає не втратити себе.
Гендерні відмінності у витратах
- 61% жінок та 47% чоловіків не економлять на важливих для себе речах.
- Товари, що покращують емоційний стан, продовжують купувати 70% жінок і 50% чоловіків.
Раніше ми повідомляли, що українці дедалі частіше орієнтуються на вартість товарів: 64% опитаних споживачів обирають дешевші бренди, тоді як лише 25% залишаються вірними звичним.
