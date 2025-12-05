47% українців скоротили витрати на базові потреби — дослідження Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Під час війни українці стали уважніше ставитися до своїх витрат. Багато хто скорочує споживання в основних категоріях, проте водночас намагається не відмовляти собі у приємних дрібницях, інвестиціях у здоров’я та досвід.

українців із доходом вище середнього. Про це свідчить нове дослідження «Споживчий прагматизм: як війна змінила наше споживання», Gradus у партнерстві з Vogue Ukraine за результатами 600 онлайн-інтерв'ю

Основні висновки дослідження

Опитування показало, що 88% опитаних прагнуть жити «тут і зараз».

85% дозволяють собі радощі та задоволення для підтримки душевної рівноваги. Найактивніше це проявляється у віковій групі 25−34 роки, тоді як 45−55 та 55+ більше схильні до економії.

Як змінилися споживчі пріоритети

47% скоротили витрати на базові потреби.

82% уникають зайвого, але купують речі, що приносять задоволення.

77% намагаються купувати менше, але кращої якості.

76% інвестують у здоров’я.

59% готові витрачати на речі, що покращують емоційний стан.

52% спрямовують кошти на розвиток і досвід (навчання, подорожі).

Найважливішою статтею витрат українці вважають здоров’я та медичні послуги — 70%.

На що звертають увагу при виборі брендів

39% ставлять на перше місце якість і довговічність речей.

На останньому місці (11%) — престиж.

Серед критеріїв вибору fashion & beauty-товарів визначальними є особистий досвід і знання про бренд (52%), а також рекомендації друзів (33%). Соцмережі брендів мотивують до купівлі 24% респондентів. Глобальні міжнародні компанії переважають у вподобаннях над нішевими та вітчизняними виробниками.

Ставлення до предметів розкоші

32% купують їх стримано.

22% вважають це надмірністю, яка зараз не на часі.

18% зовсім не цікавляться.

19% вважають предмети розкоші частиною нормального життя, що допомагає не втратити себе.

Гендерні відмінності у витратах

61% жінок та 47% чоловіків не економлять на важливих для себе речах.

Товари, що покращують емоційний стан, продовжують купувати 70% жінок і 50% чоловіків.

Раніше ми повідомляли , що українці дедалі частіше орієнтуються на вартість товарів: 64% опитаних споживачів обирають дешевші бренди, тоді як лише 25% залишаються вірними звичним.

