Які вакансії у Польщі були найпопулярнішими серед українців у 2025 році

Упродовж перших дев’яти місяців 2025 року українці найактивніше відгукувалися на вакансії в логістичних центрах, промисловості та харчовому виробництві.

Про це свідчать внутрішні дані міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal

Найпопулярніші напрями працевлаштування

За даними компанії, майже 49% кандидатів обирали роботу з пакування та сортування товарів на складах і в логістичних центрах.

Аграрний сектор разом з напрямами, пов’язаними з обробкою продуктів харчування, охопив 11,2% відгуків.

До ключових категорій також увійшли некваліфікована робота в промисловості з показником 9,96%, технічні некваліфіковані завдання з показником 9,5%, а також м’ясо- та рибопереробка з показником 9,47%.

У Gremi Personal зазначили, що саме ці напрями формують основу стабільного попиту на працівників у Польщі і залишаються головними варіантами працевлаштування для українців.

Попит на робітників

Структура попиту у 2025 році зберігає стабільність і повторює тенденції 2024 року. Так, у Польщі найбільше шукають працівників логістичних центрів, харчової промисловості та для сезонних передноворічних робіт.

Серед українців популярні вакансії пакувальників, сортувальників, працівників складів. Також вони активно розглядають пропозиції у будівельній сфері, де зростає потреба у кваліфікованих спеціалістах, зокрема мулярах, плиточниках, штукатурах і монтажниках.

Дефіцит кадрів

Попри зменшення кількості вакансій у першій половині року, польські роботодавці продовжують відчувати нестачу працівників у низці галузей. Найбільший дефіцит спостерігається у м’ясопереробній промисловості. Нестача кандидатів також відчутна на вакансіях водіїв вантажівок і автобусів.

Стабільним залишається попит на технічні спеціальності, серед яких водії навантажувачів, слюсарі, зварювальники та працівники технічного обслуговування. Роботодавці очікують підтверджені навички роботи з обладнанням, відповідальне ставлення до правил безпеки і готовність працювати у змінному графіку. За даними компанії, цей сегмент ринку майже не реагує на сезонні зміни.

Робота для кандидатів з досвідом

Окрему категорію становлять фахівці середньої та керівної ланки, серед яких бригадири, керівники змін і лінійні менеджери. Для таких вакансій потрібні знання польської мови, досвід роботи в аналогічних умовах у Польщі або в інших країнах, а також уміння організовувати процеси та керувати командами. У Gremi Personal зауважили, що саме такі навички відкривають доступ до стабільних і високооплачуваних пропозицій.

Попит на сезонні роботи

Компанія повідомляє, що поряд з постійними вакансіями упродовж дев’яти місяців 2025 року зберігався попит і на сезонні роботи. На них припало 2,1% клієнтів Gremi Personal. Наприкінці року традиційно зростає кількість короткострокових пропозицій, пов’язаних з передсвятковою підготовкою. Серед них комплектація замовлень, пакування, складські роботи і тимчасові вакансії у харчовому виробництві.

Основними вимогами до кандидатів на сезонні вакансії залишаються бажання працювати та легальне перебування у Польщі. У компанії наголошують, що ці умови відкривають шлях до найбільш затребуваних вакансій як постійного, так і сезонного формату.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Польщі зростає занепокоєння можливим відтоком українських іммігрантів у разі завершення війни. Аналітики mBank припускають, що зі стабілізацією ситуації в Україні частина громадян може вирішити повернутися додому, що створить додатковий тиск на польський ринок праці. За оцінками банку, у разі повернення до 500 тисяч українців країна може зіткнутися з відчутними економічними наслідками. Це стосується насамперед уповільнення темпів зростання ВВП та підвищення інфляції.

