В НБУ показали професії з найбільшою кількістю вакансій та резюме в листопаді 2025 року (звіт) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

В НБУ показали професії з найбільшою кількістю вакансій та резюме в листопаді 2025 року (звіт)

Як сказано у звіті НБУ, в листопаді зростання кількості резюме становило в середньому 27% р/р, кількості вакансій — 9% р/р. Така динаміка послаблювала тиск на ринку праці.

Також зберігалися значні секторальні диспропорції.

Зокрема, зростання вакансій за найбільш затребуваними робочими спеціальностями становило 20% р/р, резюме — 57% (1,1 кандидат на посаду).

Водночас вакансії в продажах і закупівлях скоротилися на 2%, а резюме зросли на 78% (2,7 кандидата на вакансію).

Проблеми

Брак робочої сили залишається проблемою № 1 для опитаних підприємств з листопаду 2024 року. Упродовж 2025 року показник залишався на стабільно високому рівні, проте поступово знижувався.

Але складність пошуку працівників дещо знизилася в жовтні порівняно з попереднім місяцем як для кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників, що, імовірно, свідчить про незначне зменшення попиту на робочу силу через посилення обстрілів і погіршення енергопостачання

Нагадаємо, за даними ДССУ, середня зарплата в жовтні 2025 року становила 26,9 тис. грн. У ІІІ кварталі за непрямою оцінкою, середні зарплати зросли на 20% р/р у номінальному вимірі, на 6.2% р/р — у реальному вимірі.

Читайте також Найпопулярніші професії та зарплати: огляд ринку праці від OLX Робота

За даними work.ua, медіанна пропонована номінальна зарплата в листопаді зросла на 20% р/р і становила 27 тис. грн.

Водночас за даними ООН, кількість мігрантів за межами України становила 5,9 млн осіб станом на 14 листопада 2025 року.

З моменту попереднього оновлення (3 жовтня) зростання становило 128 тис. осіб, що є співставним зі зростанням у січні-вересні (166 тис.).

Це могло бути пов’язане зокрема з посиленням обстрілів цивільної інфраструктури, а також дозволом на виїзд чоловікам віком 18−22 роки.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2025 року найбільше оголошень про роботу стосувалися робітничих професій. У топі за кількістю пропозицій залишаються продавці, водії, різноробочі, служба в силах оборони, вантажники, кухарі, продавці-консультанти та бариста.

Водночас у рейтингу професій, що збирають найбільше відгуків на одне оголошення, лідирують менеджери інтернет-магазину, пакувальники, оператори чату, вакансії для студентів та початківців кар’єри, різноробочі, сторожі та оператори ПК.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.