Найпопулярніші професії та зарплати: огляд ринку праці від OLX Робота

У третьому кварталі 2025 року найбільше оголошень про роботу стосувалися робітничих професій. У топі за кількістю пропозицій залишаються продавці, водії, різноробочі, служба в силах оборони, вантажники, кухарі, продавці-консультанти та бариста.

Про це свідчать дані OLX Робота.

Водночас у рейтингу професій, що збирають найбільше відгуків на одне оголошення, лідирують менеджери інтернет-магазину, пакувальники, оператори чату, вакансії для студентів та початківців кар’єри, різноробочі, сторожі та оператори ПК.

Зарплати

У серпні 2025 року найвищі медіанні зарплати отримували фасадники та штукатури — по 55 тисяч гривень.

Дещо менше заробляють далекобійники, муляри та рихтувальники — близько 50 тисяч гривень.

У діапазоні від 42 до 46 тисяч гривень перебувають доходи плиточників, виконробів, малярів, рієлторів, автомалярів та будівельників.

Регіональні відмінності

Порівняно з серпнем 2024-го, найбільше зростання зарплат зафіксоване у Донецькій області — плюс 35%. Там значний вплив на показники мають вакансії у Збройних силах України, які зазвичай оплачуються вище за середній рівень.

У Сумській області зарплати зросли на 30%, у Львівській — на 29%, у Києві та Херсонській — на 27%, у Чернігівській — на 26%. На Волині, у Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях показник зріс на 25%.

Вакансії з «бонусами»

Вакансії з пропозицією житла отримують майже втричі більше відгуків, ніж ті, де такого «бонусу» немає. Загалом на платформі нараховується 12 182 вакансії з опцією житла при працевлаштуванні.

Також майже утричі більше відгуків збирають вакансії, які відкриті для соціально вразливих груп населення. На сьогодні на OLX Робота таких пропозицій вже понад 43 тисячі. У два рази більше відгуків отримують вакансії, які мають пропозицію бронювання. Таких вакансій наразі 4 227.

Нагадаємо, нині 26% українців у групі 60+ мають стабільну роботу , підробіток чи активно шукають роботу. Велика частина українців яким виповнилося 55 років, хочуть працювати та навчатися, бути частиною життя громади.

У 2025 році все більше шукачів роботи обирають вакансії з гнучким графіком. Водночас кількість «гнучких» пропозицій роботи в червні 2025 збільшилася на 13%, у порівнянні з червнем минулого року.

