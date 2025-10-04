Середня зарплата для розрахунку пенсій знижується другий місяць поспіль Сьогодні 09:12 — Казна та Політика

Середня зарплата для розрахунку пенсій знижується другий місяць поспіль

У серпні показник середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій, зменшився до 19 813,71 грн. Це на 641,94 грн менше, ніж у липні (20 455,65 грн). Водночас у липні середня зарплата також знизилася — на 1 981,41 грн.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Реальна зарплата

Попри спад, у річному вимірі середня зарплата у серпні 2025 року була на 16,5% вищою, ніж у серпні минулого року (17 001,36 грн).

З урахуванням інфляції, яка у серпні 2025 року становила 13,2%, реальне зростання зарплати оцінюється приблизно у 3,3%.

Зростання зарплат:

у січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривні.

у лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривні.

у березні 2025 року показник зріс на 25,9% до 19 430,52 гривні.

у квітні 2025 року середня зарплата зросла на 17,9% до 19 856,19 гривні.

у травні 2025 року середня зарплата зросла на 18,5%% до 20 355,40 гривні.

у червні 2025 року середня зарплата зросла на 18,8%% до 22 336,81 гривні.

у липні 2025 року середня зарплата зросла на 17,9% до 20 455,65 гривні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів планує запровадити єдину прогнозовану пенсійну систему. Вона має встановити прямий зв’язок між страховими внесками, тривалістю їх сплати та розміром пенсії.

До кінця 2025 року уряд подасть до парламенту кілька законопроєктів:

щодо накопичувальної пенсійної системи;

змін до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

вдосконалення обліку пенсійних прав та професійних програм;

щодо виплат пенсій і довічного грошового утримання суддям у відставці.

