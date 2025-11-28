Безперервне перебронювання працівників: що попронує бізнес Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Безперервне перебронювання працівників: що попронує бізнес

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Уряду України з проханням вдосконалити процедуру перебронювання військовозобов’язаних працівників для підприємств зі статусом критично важливих.

Що попонують

до 3 годин із моменту подачі заявки. Бізнес пропонує перебронювання військовозобов’язаних працівників із чинною відстрочкою у безперервному режимі, або скоротити технічний інтервал перебронювання

У такий спосіб перебронювання буде можливим відразу після прийняття рішення про підтвердження статусу «критично важливого підприємства».

Чинні норми Постанови Кабінету Міністрів України № 76 встановлюють 72-годинний період для автоматичного переведення працівника на спеціальний військовий облік, і цей же механізм застосовується при повторному бронюванні.

Представники бізнесу зазначають, що у багатьох компаній бронювання співробітників автоматично завершаться, коли спливе чинний статус критичності. Для значної частини компаній цей строк припадає на перші числа грудня 2025 року.

Навіть після отримання наказу про підтвердження критичного статусу компанії наразі не мають технічної можливості завчасно перебронювати своїх працівників на новий строк дії критичності. Тож підприємства фактично змушені чекати завершення чинних відстрочок, що створює проміжок, коли ключові працівники можуть бути мобілізовані.

У результаті підприємства ризикують втратити необхідних працівників — зокрема водіїв, технічних спеціалістів, які підтримують безперебійну роботу критичної інфраструктури — електропостачання, мобільний зв’язок тощо.

Бізнес повідомляє про непоодинокі випадки, коли заброньовані працівники отримували повістки вже наступного дня після завершення строку поточного бронювання.

«Асоціація повністю підтримує необхідність збереження балансу між завданнями мобілізації та забезпеченням сталого функціонування економіки під час воєнного стану. Водночас бізнес-спільнота підкреслює, що подібна кадрова невизначеність може призвести до збоїв у роботі підприємств та падіння податкових надходжень» — йдеться в повідомленні.

З огляду на це бізнес пропонує запровадити механізм безперервного перебронювання — тобто можливість продовжувати бронювання працівників без очікування 72 годин і до завершення строку чинних відстрочок. Одним із рішень Асоціація пропонує скоротити технічний інтервал перебронювання до трьох годин із моменту подання заявки підприємством.

Для реалізації цих рішень Європейська Бізнес Асоціація звертається до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Міністерства цифрової трансформації України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.