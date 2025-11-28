Кабмін виставив на продаж активи виробника «Моршинської» та «Миргородської» Сьогодні 13:27 — Казна та Політика

Кабмін виставив на продаж активи виробника «Моршинської» та «Миргородської»

Кабінет Міністрів оголосив про початок процедури продажу активів IDS Ukraine, виробника мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська».

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

З 28 листопада Агентство з розшуку та менеджменту активів приймає тендерні пропозиції. Подати документи можна до 18:00 12 грудня 2025 року.

За словами Свириденко, держава передасть в управління корпоративні права компаній, які забезпечують повний цикл виробництва від видобутку води до її дистрибуції.

Умови конкурсу та очікувані надходження

Прибуток від діяльності IDS Ukraine надходитиме до Державного бюджету України. Винагорода управителя визначатиметься окремо. Очікується, що бюджет отримуватиме щонайменше 24 млн грн на місяць.

Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Фрідману. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.

