В Україні стартує грантова програма для розробників протипожежних дронів
Уряд шукає технологічні рішення, які дадуть можливість рятувальникам працювати у найнебезпечніших умовах без загрози для життя. Український фонд стартапів разом з Brave1 та Державною службою України з надзвичайних ситуацій запускає грантову програму для виробників протипожежних безпілотників та наземних роботизованих комплексів, за якою розробники зможуть отримати до 8 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Українські дрони й роботи вже стали геймченджером на полі бою. Так само вони здатні змінити підходи до ліквідації пожеж — працювати там, де небезпечно. Грантова програма від УФС та Brave1 допоможе запустити ринок протипожежних дронів», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Хто може податися
Програма передбачає підтримку виробників двох типів систем:
- повітряних дронів, які можуть перевозити до 25 кг вантажу, працювати щонайменше 45 хвилин і стабільно функціонувати за температури від -10 до +60°C;
- наземних роботизованих комплексів із дистанційним керуванням пожежним стволом на відстані до 2 км та вантажопідйомністю від 200 кг.
Умови фінансування
Максимальна сума одного гранту становить 8 млн грн. Один розробник може отримати до 5 грантів упродовж бюджетного року, щоб поступово підвищувати рівень готовності своєї технології. Загальна сума підтримки може досягати 30 млн грн.
