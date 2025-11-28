Обовʼязковий техогляд, платні дороги, імпорт авто: у Мінінфраструктури назвали плани на рік для вступу в ЄС Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у межах виконання угоди про асоціацію з ЄС планує у 2026 році повернути обов’язковий техогляд для всіх автомобілів. Також відомство готує запровадження правил для платних доріг і заміну чинної сертифікації вживаних імпортованих авто на перший технічний контроль під час ввезення.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в інтерв’ю ЦТС

Нові вимоги для транспортних компаній

У транспортних компаніях з’явиться посада менеджера-управителя.

Планується створення реєстру доброчесних перевізників та встановлення критеріїв, за якими компанія може втратити цей статус.

Деркач зазначив, що всі перевізники спочатку вважатимуться доброчесними, а критерії втрати репутації напрацюють спільно з ринком.

Оновлення технічних регламентів

Паралельно відбувається оновлення технічних регламентів для транспортної техніки.

За словами заступника міністра, українські виробники автобусів поки що не відповідають вимогам ЄС. Він пояснив, що повне запровадження європейських критеріїв зараз може зупинити виробництво, оскільки підприємства не зможуть виконати всі вимоги фізично.

Європейські норми включають вищі вимоги до безпеки та цифровізації. Це стосується датчиків і систем моніторингу, які підвищують собівартість техніки та можуть вплинути на її конкурентоздатність. Тому зміни планують впроваджувати поетапно.

Реформа пасажирських перевезень та доріг

На наступний рік заплановано реформу прав пасажирів і пасажирських перевезень. Великий блок змін стосується доріг. ЄС зобов’язує Україну підготувати ключовий регламент для платних доріг, відомий як толінг система. В Україні вона має бути можливою принаймні на нормативному рівні.

Одним із найскладніших рішень стане повернення обов’язкового техогляду для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Нині техогляд є обов’язковим лише для комерційного транспорту.

Також планується запровадити придорожній технічний контроль, який дозволить інспекторам зупиняти автомобілі та перевіряти їх технічний стан.

Новий підхід до вживаних авто

Готується новий порядок контролю технічного стану вживаних автомобілів, що ввозяться в Україну. Чинна сертифікація, за словами Деркача, є неефективною і часто корупційною. Планується замінити її на перший обов’язковий технічний контроль під час ввезення.

Усі ці зміни пов’язані з виконанням Угоди про асоціацію з ЄС та умов безвізового режиму у сфері транспорту.

