Обов’зковий техогляд авто: що потрібно знати водіям

Щоб автомобіль залишався безпечним і справним, водіям потрібно регулярно проходити обов’язковий технічний контроль (ОТК).

Ця процедура допомагає вчасно виявляти несправності, запобігати аварійним ситуаціям і не допустити на дороги технічно небезпечний транспорт.

Часто водії помилково звертаються до сервісних центрів МВС, аби пройти техогляд. Але варто знати: сервісні центри МВС не проводять перевірку транспортних засобів. Їхнє завдання — вести облік суб’єктів господарювання, які мають право виконувати обов’язковий технічний контроль.

У Головному сервісному центрі МВС розповіли , хто проводить обов’язковий техогляд авто і що саме перевіряють.

Що таке обов’язковий технічний контроль

ОТК — це перевірка технічного стану транспортного засобу, який бере участь у дорожньому русі. Мета процедури — зменшити ризик поломок на дорозі, підвищити безпеку руху та знизити негативний вплив транспорту на довкілля.

Під час перевірки фахівці оцінюють технічний стан авто, зокрема:

роботу гальмівної системи та кермового управління;

стан фар, шин і коліс;

рівень світлопропускання скла;

справність газобалонного обладнання (якщо є);

показники токсичності або димності вихлопу.

Також перевіряють цілісність кузова, номерні знаки, звукові сигнали та інші елементи, що впливають на безпеку.

Хто і як часто має проходити техогляд

Проходження ОТК є обов’язковим для:

вантажних автомобілів;

автобусів;

таксі та легкових авто, що використовуються для комерційних перевезень;

транспорту, який перевозить небезпечні вантажі;

причепів і напівпричепів.

Не зобов’язані проходити ОТК власники приватних легкових автомобілів, які не використовуються для бізнесу, а також мотоциклів, мопедів і мотоколясок.

Легкові авто для комерційних перевезень та вантажівки до 3,5 т проходять ОТК раз на два роки.

Таксі, автобуси, великі вантажівки — щороку.

Транспорт із небезпечними вантажами — двічі на рік.

Хто проводить технічний контроль

Перевірку здійснюють уповноважені суб’єкти ОТК, внесені до державного реєстру. Сервісні центри МВС самі не проводять перевірку, але контролюють діяльність пунктів ОТК.

Після огляду власник авто отримує протокол перевірки технічного стану, у якому вказано результат та дату наступного огляду. Якщо виявлено несправності, проводиться повторна перевірка після усунення недоліків.

Увесь процес супроводжується фото- та відеофіксацією, що гарантує прозорість процедури.

Перелік діючих пунктів ОТК можна знайти на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Що змінилося у 2025 році

З нового року набули чинності оновлені правила технічного контролю:

скорочено перелік документів для акредитації пунктів ОТК;

удосконалено вимоги до фото- та відеофіксації;

запроваджено процедуру анулювання протоколів перевірки у разі порушень.

