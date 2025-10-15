ТОП-5 автомобілів з Америки, які купують українці
Все більше українців обирають вживані автомобілі зі США — передусім через вигідні ціни. Такі машини часто обходяться дешевше, ніж європейські аналоги навіть після розмитнення.
За дев’ять місяців 2025 року українці придбали понад 37,1 тис. вживаних легковиків із США — це на 11% більше, ніж за той самий період торік, повідомляє Укравтопром.
Середній вік вживаних «американців» в Україні — 5,6 року.
Найбільшу частку серед імпортованих машин (43%) становлять електрокари. Серед інших показники такі:
- бензинові авто — 41%;
- гібриди — 8%;
- дизельні — 5%;
- авто з ГБО — 3%.
Топ-5 найпопулярніших «американців»
- Tesla Model Y — 5301 авто
- Tesla Model 3 — 4520
- Ford Escape — 2660
- Nissan Rogue — 1892
- Jeep Cherokee — 1879
Раніше Finance.ua повідомляв, що до трійки найпопулярніших автомобілів у США увійшли: пікап Ford F-Series, Chevrolet Silverado та кросовер Toyota RAV4.
