0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 автомобілів з Америки, які купують українці

Технології&Авто
75
ТОП-5 автомобілів з Америки, які купують українці
ТОП-5 автомобілів з Америки, які купують українці
Все більше українців обирають вживані автомобілі зі США — передусім через вигідні ціни. Такі машини часто обходяться дешевше, ніж європейські аналоги навіть після розмитнення.
За дев’ять місяців 2025 року українці придбали понад 37,1 тис. вживаних легковиків із США — це на 11% більше, ніж за той самий період торік, повідомляє Укравтопром.
Середній вік вживаних «американців» в Україні — 5,6 року.
Найбільшу частку серед імпортованих машин (43%) становлять електрокари. Серед інших показники такі:
  • бензинові авто — 41%;
  • гібриди — 8%;
  • дизельні — 5%;
  • авто з ГБО — 3%.

Топ-5 найпопулярніших «американців»

  1. Tesla Model Y — 5301 авто
  2. Tesla Model 3 — 4520
  3. Ford Escape — 2660
  4. Nissan Rogue — 1892
  5. Jeep Cherokee — 1879
Раніше Finance.ua повідомляв, що до трійки найпопулярніших автомобілів у США увійшли: пікап Ford F-Series, Chevrolet Silverado та кросовер Toyota RAV4.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems