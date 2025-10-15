ТОП-5 автомобілів з Америки, які купують українці Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

ТОП-5 автомобілів з Америки, які купують українці

Все більше українців обирають вживані автомобілі зі США — передусім через вигідні ціни. Такі машини часто обходяться дешевше, ніж європейські аналоги навіть після розмитнення.

За дев’ять місяців 2025 року українці придбали понад 37,1 тис. вживаних легковиків із США — це на 11% більше, ніж за той самий період торік, повідомляє Укравтопром.

Середній вік вживаних «американців» в Україні — 5,6 року.

Найбільшу частку серед імпортованих машин (43%) становлять електрокари. Серед інших показники такі:

бензинові авто — 41%;

гібриди — 8%;

дизельні — 5%;

авто з ГБО — 3%.

Топ-5 найпопулярніших «американців»

Tesla Model Y — 5301 авто Tesla Model 3 — 4520 Ford Escape — 2660 Nissan Rogue — 1892 Jeep Cherokee — 1879

Раніше Finance.ua повідомляв , що до трійки найпопулярніших автомобілів у США увійшли: пікап Ford F-Series, Chevrolet Silverado та кросовер Toyota RAV4.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.