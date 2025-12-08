Один із нових iPhone рекордно впав у ціні 08.12.2025, 01:22 — Технології&Авто

Один із нових iPhone рекордно впав у ціні

Apple цього року показує сильні продажі нових моделей, але iPhone Air виявився провальним на ринку перепродажу. Уже через десять тижнів після старту продажів деякі версії цього смартфона втратили майже половину своєї початкової ціни.

Модель на 256 ГБ подешевшала на 44,3%, а версія на 1 ТБ — на 47,7%. Це найгірший результат серед айфонів останніх років.

За даними SellCell, зібраними з понад 40 сервісів викупу техніки, саме ця модель дешевшає швидше за всі iPhone, випущені з 2022 року. Навіть торішні моделі падали в ціні повільніше. Для порівняння: звичайні версії iPhone цього року подешевшали на 34,6%, торішні — на 39%, а серія Pro втратила лише 31,9%.

Найкраще тримає ціну iPhone Pro з 256 ГБ, який подешевшав лише на 26,1%. Загалом Pro і Pro Max рідко втрачають більше 40% вартості, а базові моделі падають у межах 32,9−40,8%. Проблемна модель продовжує дешевшати й після десяти тижнів, тоді як інші зазвичай стабілізуються.

Аналітики пояснюють це низьким попитом: якщо смартфон не цікавий покупцям під час запуску, то і на вторинному ринку його майже не шукають. Через це про модель говорять більше в контексті її невдач, а не переваг.

