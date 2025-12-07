0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найнадійніші вживані авто після 10 років пробігу

Технології&Авто
124
Найнадійніші вживані авто після 10 років пробігу
Найнадійніші вживані авто після 10 років пробігу
Купівля 10-річного автомобіля дозволяє уникнути зайвих переплат, але дослідження TÜV 2025 свідчить про величезну різницю в технічному стані різних моделей. Німецькі фахівці перевірили, які вживані машини зберігають найкращу витривалість після десятиліття на дорогах, та назвали лідерів рейтингу.
Про це повідомив Interia.
Згідно зі звітом TÜV 2025, різниця в якості між 10-річними моделями є колосальною. Якщо в одних авто серйозні дефекти виявляють лише у кожного шостого екземпляра, то інші ламаються вдвічі частіше.
Середній показник несправностей для групи 10−11-річних машин становить 22,9%. Для порівняння, у категорії 12−13 років ця цифра зростає до 28,4%, а серед 6−7-річних становить лише 13,6%.
У топі найнадійніших домінують представники преміумкласу, проте до ТОП-15 найкращих увійшли доступні моделі: Mazda3, Mini, Mitsubishi Space Star та Volkswagen Golf Plus.

Хто серед лідерів

Абсолютним лідером рейтингу став Mercedes B-Class (W246). Секрет успіху у відносно простих технічних рішеннях та витривалих двигунах. Експерти високо оцінюють довговічність підвіски та гальмівної системи.
Найнадійніші вживані авто після 10 років пробігу
Слабким місцем моделі є електроніка (парктроніки, модулі комфорту), а дизельні версії потребують уваги до форсунок та сажового фільтра.
На другій сходинці опинився масивний кросовер Mercedes GLE/ML (W166). Попри велику вагу та значні пробіги, він демонструє чудову витривалість. Двигуни V6 та дизелі OM642 надійні, але вимагають регулярної заміни мастила в АКПП.
Найнадійніші вживані авто після 10 років пробігу
Головний біль власників — пневмопідвіска, яка може потребувати ремонту після 10 років, а також можливі витоки мастила при пробігах понад 200 000 км.
Замикає пʼєдестал Mercedes A-Class (W176). Це один із найякісніших представників компактного преміуму. Ходова частина легко витримує 120 000−150 000 км без серйозних втручань.
Найнадійніші вживані авто після 10 років пробігу
Проблеми можуть створювати датчики ABS та дрібна електроніка. Покупцям бензинових версій слід ретельно обирати мастило, а в машинах з механікою — перевіряти зчеплення.
ТОП-15 авто з найменшим відсотком поломок
  1. Mercedes B-Class (15%)
  2. Mercedes GLE/ML (15,9%)
  3. Mercedes A-Class (15,9%)
  4. VW Touareg (17%)
  5. Audi A3 (17,3%)
  6. VW Golf Plus (17,5%)
  7. Mitsubishi Space Star (18,3%)
  8. VW Golf (18,7%)
  9. Mini (18,9%)
  10. Mazda3 (19,3%)
  11. BMW X1 (19,9%)
  12. VW Sharan (20,2%)
  13. Volvo XC60 (20,2%)
  14. Audi A4 (20,4%)
  15. Audi A6/A7 (20,4%)
За матеріалами:
Novyny.live
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems