Найнадійніші вживані авто після 10 років пробігу

Купівля 10-річного автомобіля дозволяє уникнути зайвих переплат, але дослідження TÜV 2025 свідчить про величезну різницю в технічному стані різних моделей. Німецькі фахівці перевірили, які вживані машини зберігають найкращу витривалість після десятиліття на дорогах, та назвали лідерів рейтингу.

Про це повідомив Interia.

Згідно зі звітом TÜV 2025, різниця в якості між 10-річними моделями є колосальною. Якщо в одних авто серйозні дефекти виявляють лише у кожного шостого екземпляра, то інші ламаються вдвічі частіше.

Середній показник несправностей для групи 10−11-річних машин становить 22,9%. Для порівняння, у категорії 12−13 років ця цифра зростає до 28,4%, а серед 6−7-річних становить лише 13,6%.

У топі найнадійніших домінують представники преміумкласу, проте до ТОП-15 найкращих увійшли доступні моделі: Mazda3, Mini, Mitsubishi Space Star та Volkswagen Golf Plus.

Хто серед лідерів

Абсолютним лідером рейтингу став Mercedes B-Class (W246). Секрет успіху у відносно простих технічних рішеннях та витривалих двигунах. Експерти високо оцінюють довговічність підвіски та гальмівної системи.

Слабким місцем моделі є електроніка (парктроніки, модулі комфорту), а дизельні версії потребують уваги до форсунок та сажового фільтра.

На другій сходинці опинився масивний кросовер Mercedes GLE/ML (W166). Попри велику вагу та значні пробіги, він демонструє чудову витривалість. Двигуни V6 та дизелі OM 642 надійні, але вимагають регулярної заміни мастила в АКПП.

Головний біль власників — пневмопідвіска, яка може потребувати ремонту після 10 років, а також можливі витоки мастила при пробігах понад 200 000 км.

Замикає пʼєдестал Mercedes A-Class (W176). Це один із найякісніших представників компактного преміуму. Ходова частина легко витримує 120 000−150 000 км без серйозних втручань.

Проблеми можуть створювати датчики ABS та дрібна електроніка. Покупцям бензинових версій слід ретельно обирати мастило, а в машинах з механікою — перевіряти зчеплення.

ТОП-15 авто з найменшим відсотком поломок

Mercedes B-Class (15%) Mercedes GLE/ML (15,9%) Mercedes A-Class (15,9%) VW Touareg (17%) Audi A3 (17,3%) VW Golf Plus (17,5%) Mitsubishi Space Star (18,3%) VW Golf (18,7%) Mini (18,9%) Mazda3 (19,3%) BMW X1 (19,9%) VW Sharan (20,2%) Volvo XC60 (20,2%) Audi A4 (20,4%) Audi A6/A7 (20,4%)

