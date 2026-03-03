Hyundai готує серійне виробництво власного гуманоїда Atlas Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

Масово гуманоїдні роботи можуть з’явитися до 2029 року

Hyundai Motor Group, спираючись на робототехнічний підрозділ Boston Dynamics, офіційно заявила про плани поставити на конвеєр людиноподібного робота Atlas. Корейці вже вибудовують глобальний ланцюжок поставок і готуються конкурувати з Tesla Optimus за лідерство в новій галузі.

Графік виробництва

Суть стратегії проста: перетворити ефектну лабораторну розробку на серійний продукт, який можна випускати на заводських потужностях.

Графік розбитий на кілька кроків. У 2027 році компанія має намір розпочати стартове виробництво. А вже у 2029 році потужності мають зрости вчетверо і досягти 150 тисяч одиниць щорічно.

Щоб не діяти наосліп, Hyundai заздалегідь почала «обкатувати» Atlas на власному підприємстві SHMGMA у штаті Джорджія, де розташований Hyundai Motor Group Metaplant America. Такий полігон у реальних умовах потрібний, щоб відточити застосування гуманоїдів в автопромі.

Очікувана вартість роботів

Головна проблема сегменту завжди упиралася в ціну, і тут вирішує масштаб. У Hyundai розраховують, що при випуску 150 тисяч штук собівартість дозволить наблизити вартість Atlas до позначки близько 20 тисяч доларів. Це можна порівняти з цільовим цінником, який озвучувала Tesla для Optimus, а отже, роботи стають цікавими для промисловості та логістики як інвестиція, а не як дорога іграшка.

Hyundai робить ставку на виробничий досвід та партнерство. Компанія посилює кооперацію, у тому числі з Google, щоб інтегрувати просунутий ШІ в «залізо» Atlas. Паралельно йдуть конкурсні відбори та перевірка технологій у постачальників, щоб забезпечити великі партії якісних компонентів.

За словами галузевого джерела, Hyundai важливо зайняти сильні позиції до того, як конкуренти почнуть домінувати. І хоча компанія публічно посилається на «протоколи безпеки», підготовка масштабного ланцюжка постачань натякає, що масовий гуманоїд — це питання часу.

