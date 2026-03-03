Telegram представив велике оновлення: що змінилося Сьогодні 01:49 — Технології&Авто

Telegram отримав нові функції для чатів і входу в сервіси

Telegram представив оновлення: теги учасників для груп, налаштування заборони копіювання в окремих особистих чатах, нові інструменти для реєстрації та входу в застосунки й на вебсайти тощо.

Теги учасників

Учасники групових чатів можуть додавати теги до свого імені, щоб показати свою роль на роботі, спеціальність в університеті тощо. Це допоможе представитися у чатах або підкреслити свої інтереси в онлайн-спільнотах.

Адміністратори можуть вибирати, чи зможуть учасники групи встановлювати теги самі, чи це буде дозволено тільки адміністраторам. Теги учасників для адмінів групи завжди виділятимуться іншим кольором, щоб чітко позначити їхні ролі.

Щоб дозволити учасникам встановлювати собі теги у групі, потрібно перейти до Налаштувань групи > Дозволи та увімкніть «Змінювати свій тег».

Заборона копіювання в особистих чатах

Користувачі тепер можуть заборонити копіювання в будь-якому особистому чаті. Ця опція обмежує пересилання повідомлень і запобігає створенню знімків екрана або збереженню медіа з чату.

Щоб заборонити копіювання в чаті, потрібно відкрити профіль користувача, торкнутися ⋯ або ⋮ та виберіть «Заборонити копіювання».

Ця можливість наразі доступна користувачам Telegram Premium.

Підписи до GIF

Вибираючи GIF-файл на панелі GIF, тепер можна додати до нього підпис і надіслати все одним повідомленням. Так само як і з іншими типами медіа, підпис можна розмістити над або під GIF.

Щоб додати підпис, затисніть GIF на панелі та виберіть «Додати підпис».

Миттєві наліпки з фото

Тепер фото можна перетворити на наліпки всього одним дотиком. Ці наліпки можна редагувати, щоб вирізати обʼєкти, додавати текст або емоджі та інше перед надсиланням.

Створені наліпки можна зберігати до улюблених або додавати до наборів наліпок.

Редагування GIF і наліпок

GIF-файли та наліпки з панелі тепер можна редагувати в медіаредакторі Telegram, щоб додавати текст, малюнки та емоджі, а також обрізати GIF та змінювати їхню довжину.

Щоб редагувати GIF або наліпку на панелі, натисніть і утримуйте, а потім виберіть «Редагувати».

Часові мітки для опитувань

Опитування з видимими голосами тепер показують часову мітку для кожного користувача, який проголосував, тому учасники зможуть побачити, коли було віддано кожний голос.

Потокові відповіді для ботів

Тепер кожен бот у Telegram матиме змогу ввімкнути транслювання тексту під час формування відповіді та пропонувати гарні відповіді, що прокручуються.

Вхід через Telegram

Тепер можна використовувати свій акаунт Telegram, щоб реєструватися та входити в застосунки та на сайти всього за кілька дотиків — без заповнення форм чи створення паролів.

Можна поділитися своїм номером телефону, щоб уникнути додаткових кроків верифікації. Також можна дозволити сервісам надсилати повідомлення в Telegram, щоб отримувати зручні сповіщення.

Форматування часу та дати

Додали нову опцію форматування «Дата», щоб зручно надсилати конкретну дату та час у повідомленні. Одержувачі можуть натиснути на неї, щоб додати подію до свого календаря або встановити швидке нагадування.

Форматування дати автоматично адаптується до місцевої дати та часу кожного одержувача.

Повідомлення від ботів також можуть використовувати динамічні часові змінні, щоб надавати користувачам точну дату та час у повідомленні, відповідно до їхнього часового поясу.

