Volkswagen Group встановив історичний рекорд у ювілейному, 50-му опитуванні Best Cars 2026

Volkswagen Group встановив історичний рекорд у ювілейному, 50-му опитуванні Best Cars 2026, організованому німецьким журналом auto motor und sport. Концерн виграв 10 із 25 категорій і посів 28 із 75 можливих призових місць.
У загальному заліку бренд Volkswagen здобув три перемоги, включаючи одну з підрозділів Volkswagen Commercial Vehicles. Porsche виграв дві категорії, Audi — одну. В імпортному рейтингу Skoda стала найуспішнішою маркою із трьома нагородами, Bentley здобув одну перемогу.
У голосуванні взяли участь близько 95 000 читачів, що робить його найбільшим автомобільним опитуванням у Європі. У 2026 році на вибір було представлено 480 моделей у 13 категоріях.
За останні два роки гурт оновив модельний ряд, випустивши близько 60 нових автомобілів. У поточному році планується виведення ще понад 20 новинок, включаючи компактні електромобілі для європейського ринку та нові електричні моделі для Китаю.
Результати опитування підтверджують ефективність продуктової стратегії концерну та зміцнюють його позиції на європейському ринку.
