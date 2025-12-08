0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft підвищить вартість Office

Технології&Авто
23
Microsoft підвищить вартість Office
Microsoft підвищить вартість Office
Корпорація Microsoft з 1 липня 2026 року підвищить вартість передплати програмного забезпечення Microsoft Office для комерційних та урядових клієнтів.
Про це повідомляє CNBC.
Для малого та середнього бізнесу вартість тарифного плану Microsoft 365 Business Basic збільшиться з 6 до 7 доларів на особу на місяць.
Вартість Microsoft 365 Business Standard становитиме 14 дол. на місяць замість 12,50, водночас ціну на Microsoft 365 Business Premium не змінюватимуть — вона залишиться на рівні 22 дол. на місяць.
Читайте також
Базовий пакет Office 365 E1 для бізнесу, як і раніше, коштуватиме 10 дол. на місяць, а вартість пакету Office 365 E3 збільшиться на 13% - з 23 до 26 дол. на місяць.
Вартість тарифного плану Microsoft 365 E3, що включає Windows для бізнесу, збільшиться на 8% - з 36 до 39 дол. на місяць.
Повнофункціональний тарифний план Microsoft 365 E5 подорожчає — з 57 до 60 дол. на місяць, а Microsoft 365 F3 — до 10 дол. на місяць (на 2 дол. більше, ніж було).
Зазначається, що підвищення цін на комерційні передплати Microsoft Office трапляються рідко. У 2022 році Microsoft вперше з моменту запуску у 2011-му передплат на Office 365 підвищила ціни на пакети продуктивності. У січні цього року корпорація оголосила про підвищення цін на пакети Office для споживачів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems