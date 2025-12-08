Microsoft підвищить вартість Office Сьогодні 02:52 — Технології&Авто

Microsoft підвищить вартість Office

Корпорація Microsoft з 1 липня 2026 року підвищить вартість передплати програмного забезпечення Microsoft Office для комерційних та урядових клієнтів.

Про це повідомляє CNBC.

Для малого та середнього бізнесу вартість тарифного плану Microsoft 365 Business Basic збільшиться з 6 до 7 доларів на особу на місяць.

Вартість Microsoft 365 Business Standard становитиме 14 дол. на місяць замість 12,50, водночас ціну на Microsoft 365 Business Premium не змінюватимуть — вона залишиться на рівні 22 дол. на місяць.

Базовий пакет Office 365 E1 для бізнесу, як і раніше, коштуватиме 10 дол. на місяць, а вартість пакету Office 365 E3 збільшиться на 13% - з 23 до 26 дол. на місяць.

Вартість тарифного плану Microsoft 365 E3, що включає Windows для бізнесу, збільшиться на 8% - з 36 до 39 дол. на місяць.

Повнофункціональний тарифний план Microsoft 365 E5 подорожчає — з 57 до 60 дол. на місяць, а Microsoft 365 F3 — до 10 дол. на місяць (на 2 дол. більше, ніж було).

Зазначається, що підвищення цін на комерційні передплати Microsoft Office трапляються рідко. У 2022 році Microsoft вперше з моменту запуску у 2011-му передплат на Office 365 підвищила ціни на пакети продуктивності. У січні цього року корпорація оголосила про підвищення цін на пакети Office для споживачів.

