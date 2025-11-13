Microsoft припинила підтримку застарілих версій Windows 11
Компанія Microsoft оголосила про закінчення програмної підтримки деяких збірок Windows 11 у редакціях Home і Pro. Користувачі застарілої версії ОС більше не отримуватимуть оновлення безпеки та патчі з виправленнями, якщо не перейдуть на актуальний білд.
«Під роздачу» потрапила версія 23H2, яка нещодавно отримала останнє оновлення безпеки. Microsoft порадила її користувачам перейти на Windows 11 25H2, яка вже доступна для встановлення на сумісні ПК і буде гарантовано підтримуватися до жовтня 2027 року.
Перевірити наявність оновлення можна в розділі «Параметри», перейшовши на вкладку «Центр оновлень Windows». Якщо пристрій готовий до оновлення, у відповідному розділі з’явиться пропозиція завантажити та встановити свіжий білд.
У компанії також зазначили, що редакції Windows 11 23H2 Enterprise, Education та IoT Enterprise будуть підтримуватися до листопада 2026 року.
