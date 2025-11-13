0 800 307 555
OpenAI додасть групові чати та приватні повідомлення у ChatGPT

Технології&Авто
72
Після запуску Sora 2 — моделі генерації відео та окремого додатку з TikTok-подібною стрічкою — OpenAI продовжує розширювати функціональність ChatGPT.
Компанія тестує групові чати та функцію приватних повідомлень (DMs), що може зробити ChatGPT не лише інструментом для роботи, а й платформою для колективної комунікації. Першим про це поділився користувач Тібор Блахо в своїй публікації на X.
У верхній панелі інтерфейсу з’явилася кнопка «Start a group chat», яка дозволяє створити груповий чат і згенерувати запрошення через посилання.
Будь-хто, хто приєднається за цим посиланням, зможе переглядати всю історію повідомлень групи, що робить спілкування більш цілісним.
«Інструкції для групових чатів відрізнятимуться від персональних налаштувань користувача. ChatGPT може відповідати автоматично або лише тоді, коли його згадують,» — зазначив Блахо.
Важливо, що особиста пам’ять ChatGPT не використовується у групових чатах, тож контекст залишатиметься локальним для кожної бесіди.

Нові функції

За даними тестової вебверсії, групові чати в ChatGPT підтримуватимуть реакції на повідомлення, відповіді на окремі репліки, індикатор набору тексту, завантаження файлів, створення зображень і вбудований вебпошук.
Також передбачено функцію «report» для скарг на порушення та можливість надсилати запрошення до чату через приватні повідомлення.

Групові проєкти

Перед запуском групових чатів OpenAI представила режим «shared projects», який дозволяє зберігати контекст спільних розмов і документів у межах однієї команди.
Учасники можуть завантажувати файли, редагувати тексти та обговорювати їх у чаті — фактично, це аналог спільного Google Doc, але з інтеграцією ШІ.
Цей режим підтримує захищене зберігання даних, що особливо важливо для корпоративних або дослідницьких команд.
За матеріалами:
double.news
