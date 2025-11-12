Електромобілі та гібриди вже займають понад половину ринку нових авто в Україні Сьогодні 14:01 — Технології&Авто

Електромобілі та гібриди вже займають понад половину ринку нових авто в Україні

В Україні фактично існує три окремі автомобільні ринки з різною структурою попиту. Внутрішній ринок — це переважно старий автопарк. Ринок імпорту — це головний постачальник доступних «зелених» авто. Ринок нових авто — найбільш непередбачуваний.

Про це пишуть експерти Інститут досліджень авторинку.

Внутрішній ринок

У сегменті внутрішніх перепродажів продовжують домінувати автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Бензинові моделі займають понад 42% ринку, а дизельні показали найбільше зростання у жовтні. Водночас частка електромобілів, переважно старіших моделей, дещо скоротилася.

Імпорт вживаних

Імпорт вживаних автомобілів залишається основним каналом надходження електрокарів до України. У жовтні їхня частка зросла і наблизилася до 30% від загального обсягу імпорту. Хоча бензинові авто, які зазвичай ввозять із США та Європи, поки зберігають першість, їхня частка поступово зменшується.

Ринок нових авто

Сегмент нових легковиків залишається найбільш динамічним і чутливим до змін постачань. У жовтні частка електромобілів і бензинових авто зменшилася, натомість зріс попит на дизельні моделі (+3,3%) та гібриди, які вже займають понад 20% ринку.

Коментар експерта

Експерт Інституту досліджень авторинку Остап Новицький зазначив, що в Україні фактично існує три окремі автомобільні ринки з різною структурою попиту.

За його словами, внутрішній ринок — це переважно старий автопарк. Покупці тут шукають перевірені, часто дешевші в обслуговуванні варіанти. Частка електромобілів там знижується, оскільки цей сегмент активніше розвивається в імпорті.

Натомість імпорт вживаних авто забезпечує приріст «зеленого» транспорту — частка електромобілів майже досягла 30% і продовжує зростати. Українці все частіше ввозять уживані електрокари як економічну альтернативу, очікуючи на повернення ПДВ на їх розмитнення.

Ринок нових автомобілів, за словами Новицького, найбільш непередбачуваний. «Стрімке зростання дизеля (+3,3%) та одночасне падіння електро і бензину (по −2,0%) навряд чи є зміною споживчих настроїв. Це, найімовірніше, логістичний фактор: зараз дилерам, особливо офіційним, часто доводиться торгувати тим, що дали, а покупці, своєю чергою, це й купують, бо вибір подекуди обмежений», — пояснив експерт.

Водночас стабільне зростання гібридів (+0,7%) свідчить про формування «золотої середини» між традиційними та електричними авто. Сукупно електрокари (31,9%) і гібриди (20,9%) вже охоплюють понад половину ринку нових автомобілів, що демонструє чітку тенденцію до електрифікації транспорту в Україні.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

