У Каліфорнії відкрили хаб із 40 зарядками для електромобілів та сонячними панелями

У Каліфорнії відкрили хаб із 40 зарядками для електромобілів та сонячними панелями

Компанія Rove відкрила свій другий повносервісний зарядний комплекс у місті Коста-Меса, штат Каліфорнія — між Гантінгтон-Біч і Ньюпорт-Біч.

40 швидкісних постійнострумових зарядних станцій та 400 сонячних панелей роблять цей об’єкт одним із найбільш технологічно оснащених у регіоні.

На відміну від більшості публічних зарядних станцій, де водій отримує лише розетку й нічого більше, концепція Rove передбачає повноцінну інфраструктуру для комфортного очікування. Повносервісний хаб — це простір, де зарядка автомобіля поєднується з відпочинком, харчуванням і побутовими зручностями. Перший подібний об’єкт компанія відкрила у Санта-Ана ще у жовтні 2024 року.

На новому майданчику в Коста-Меса є цілодобова зона відпочинку з чистими вбиральнями, безкоштовним Wi-Fi та зручними сидіннями. Також тут працює міні-маркет «ReCharge by Gelson’s» — партнерство з регіональною мережею супермаркетів Gelson’s. Додатково передбачені скребки для вікон, сміттєві баки та постійна присутність персоналу на майданчику.

Технічні особливості та сонячна генерація

400 сонячних панелей виконують подвійну функцію: виробляють чисту електроенергію для зарядних станцій і водночас слугують навісом, що захищає автомобілі від сонця. Більшість публічних зарядних станцій у США досі не мають власної сонячної генерації на місці, тому рішення Rove вирізняється на загальному фоні. Крім того, об’єкт оснащений системою накопичення енергії, яка дозволяє згладжувати пікове навантаження на мережу.

Серед 40 зарядних точок — 2 зарядки потужністю до 350 кВт, що дозволяє повністю зарядити сумісний електромобіль приблизно за 15 хвилин. Зарядки Rove не передбачають абонентської плати чи членства: оплата здійснюється через додаток або безконтактною карткою. Зарядки Tesla на цьому майданчику орендовані у Tesla, але обслуговуються Rove і керуються через додаток Tesla.

За даними компанії, на першому об’єкті в Санта-Ана рівень доступності зарядних станцій на рівні точок складав 97−98% — значно вище середнього по галузі.

Розвиток мережі та вплив на електромобільність регіону

Rove вже планує нові локації в Торрансі, Лонг-Біч і Короні. Відстань від Коста-Меса до цих міст становить від 28 до 34 миль, що дозволяє сформувати щільну мережу публічних зарядок у Південній Каліфорнії. Два тижні тому мережа EVgo запустила нові швидкісні зарядки в Сан-Дієго — приблизно за 140 кілометрів від Коста-Меса, що більшість сучасних електромобілів долає без проблем.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.