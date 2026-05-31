Toyota скорочує виробництво авто

У глобальних ланцюжках поставок знову спрацював ефект доміно. Через низку зовнішніх причин Toyota в офіційному порядку попередила своїх партнерів, що приблизно до листопада буде змушена урізати виробничі потужності орієнтовно на 83 тисячі автомобілів.

Про це пише autogeek.

Виробництво яких моделей скоротять найбільше

Головні фактори лежать на поверхні: подорожчання палива і слабкий попит на ринках Близького Сходу.

Найбільше, як виявилося, дістанеться одному з найпопулярніших SUV бренду. Саме гібридний RAV4 стане моделлю із максимальним скороченням випуску.

«Під ніж» також потрапили базові автомобілі на модульній платформі Toyota IMV. Йдеться про Hilux, Fortuner, Land Cruiser FJ, Probox та Corolla Touring.

Ще в березні та квітні японці першими пішли на зниження поставок до близькосхідного регіону, тоді обсяг експорту з Японії скоротили на 40 тисяч одиниць.

Наразі компанія продовжує підлаштовуватися під ринок: цього місяця одна лінія на заводі у селищі Чуда зупинялася на два дні, а на підприємстві Gifu Auto Body друга лінія простоювала один день.

Фінансовий керівник Toyota Хігасі Кен уточнив, що за рік бренд відправляє на Близький Схід близько 500−600 тисяч автомобілів, і нинішні коливання можуть торкнутися майже половини цього обсягу. При цьому прогноз із загального випуску Toyota і Lexus на поточний фінансовий рік залишається незмінним, понад 10 млн машин.

А ось консолідований чистий прибуток, як очікується, просяде на 22 відсотки, до 18,89 млрд доларів. Компанія окремо попередила: якщо ситуація продовжить погіршуватися, показники прибутку можуть стати ще слабшими.

Паралельно свою тактику змінює і Nissan. 1400 позашляховиків Patrol, які готували для Близького Сходу, перенаправили до США, що вкотре демонструє гнучкість великих автовиробників у нестабільній світовій обстановці.

Autogeek

