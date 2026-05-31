Toyota скорочує виробництво авто

У глобальних ланцюжках поставок знову спрацював ефект доміно. Через низку зовнішніх причин Toyota в офіційному порядку попередила своїх партнерів, що приблизно до листопада буде змушена урізати виробничі потужності орієнтовно на 83 тисячі автомобілів.
Наразі компанія продовжує підлаштовуватися під ринок: цього місяця одна лінія на заводі у селищі Чуда зупинялася на два дні, а на підприємстві Gifu Auto Body друга лінія простоювала один день.
Фінансовий керівник Toyota Хігасі Кен уточнив, що за рік бренд відправляє на Близький Схід близько 500−600 тисяч автомобілів, і нинішні коливання можуть торкнутися майже половини цього обсягу. При цьому прогноз із загального випуску Toyota і Lexus на поточний фінансовий рік залишається незмінним, понад 10 млн машин.
А ось консолідований чистий прибуток, як очікується, просяде на 22 відсотки, до 18,89 млрд доларів. Компанія окремо попередила: якщо ситуація продовжить погіршуватися, показники прибутку можуть стати ще слабшими.
Паралельно свою тактику змінює і Nissan. 1400 позашляховиків Patrol, які готували для Близького Сходу, перенаправили до США, що вкотре демонструє гнучкість великих автовиробників у нестабільній світовій обстановці.