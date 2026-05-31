0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota скорочує виробництво авто

Технології&Авто
13
Toyota RAV4
Toyota RAV4
У глобальних ланцюжках поставок знову спрацював ефект доміно. Через низку зовнішніх причин Toyota в офіційному порядку попередила своїх партнерів, що приблизно до листопада буде змушена урізати виробничі потужності орієнтовно на 83 тисячі автомобілів.
Про це пише autogeek.

Виробництво яких моделей скоротять найбільше

Головні фактори лежать на поверхні: подорожчання палива і слабкий попит на ринках Близького Сходу.
Найбільше, як виявилося, дістанеться одному з найпопулярніших SUV бренду. Саме гібридний RAV4 стане моделлю із максимальним скороченням випуску.
Читайте також
«Під ніж» також потрапили базові автомобілі на модульній платформі Toyota IMV. Йдеться про Hilux, Fortuner, Land Cruiser FJ, Probox та Corolla Touring.
Ще в березні та квітні японці першими пішли на зниження поставок до близькосхідного регіону, тоді обсяг експорту з Японії скоротили на 40 тисяч одиниць.
Наразі компанія продовжує підлаштовуватися під ринок: цього місяця одна лінія на заводі у селищі Чуда зупинялася на два дні, а на підприємстві Gifu Auto Body друга лінія простоювала один день.
Фінансовий керівник Toyota Хігасі Кен уточнив, що за рік бренд відправляє на Близький Схід близько 500−600 тисяч автомобілів, і нинішні коливання можуть торкнутися майже половини цього обсягу. При цьому прогноз із загального випуску Toyota і Lexus на поточний фінансовий рік залишається незмінним, понад 10 млн машин.
Читайте також
А ось консолідований чистий прибуток, як очікується, просяде на 22 відсотки, до 18,89 млрд доларів. Компанія окремо попередила: якщо ситуація продовжить погіршуватися, показники прибутку можуть стати ще слабшими.
Паралельно свою тактику змінює і Nissan. 1400 позашляховиків Patrol, які готували для Близького Сходу, перенаправили до США, що вкотре демонструє гнучкість великих автовиробників у нестабільній світовій обстановці.
За матеріалами:
Autogeek
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems