Новий Toyota Land Cruiser став найпотужнішим в історії 06.05.2026, 02:02 — Технології&Авто

Land Cruiser 300 Series

Toyota оголосила ціни на Land Cruiser 300 Series із новою гібридною установкою i-Force Max для ринку Австралії. Модель стане найпотужнішою та найдорожчою в історії лінійки, а її продажі стартують у середині 2026 року.

Ціна

Гібридна версія буде доступна лише у двох топових комплектаціях. Land Cruiser GR Sport Hybrid оцінили у 156 060 австралійських доларів (111 894 дол. США), а Sahara ZX Hybrid — у 156 810 доларів (112 424 дол США). Це на 8900 доларів дорожче за аналогічні дизельні версії з двигуном 3,3 V6.

Таким чином, Toyota робить ставку не на масовий перехід на гібриди, а на преміальну версію для тих, хто шукає максимум потужності та статусу.

Потужність замість економії

Гібридна установка запозичена у пікапа Tundra. Вона поєднує бензиновий V6 3,4 з подвійним турбонаддувом, електромотор-генератор і 10-ступінчасту автоматичну коробку передач. Батарея ємністю 1,8 кВт·год розміщена в задній частині авто, через що довелося змінити розташування запасного колеса.

Сумарна потужність системи становить 341 кВт і 790 Нм — це значно більше, ніж у дизельної версії (на 114 кВт і 90 Нм). Водночас виробник наголошує: це гібрид не для економії пального, а для підвищення продуктивності.

