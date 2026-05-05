Denso планує до 2029 року запустити бездротову зарядку електромобілів під час руху Сьогодні 22:19 — Технології&Авто

Японська машинобудівна корпорація Denso Corp. розробляє систему бездротової зарядки електромобілів під час руху, з наміром впровадити цю технологію до 2029 фінансового року.

Про це повідомляє Kyodo.

Очікується, що реалізація проєкту зарядки в русі сприятиме зростанню попиту на електромобілі. Серед проблем автомобілів з нульовим рівнем викидів споживачі підкреслюють проблему витрати часу на заряджання та короткий запас ходу.

Як працює система Denso

Система Denso працює шляхом бездротової передачі електроенергії від котушок передачі енергії, вбудованих у дорогу, до котушок прийому енергії, встановлених на нижній частині транспортних засобів.

Заряджання під час руху дозволить транспортним засобам продовжувати роботу з меншими акумуляторами, що, своєю чергою, зменшить вагу транспортного засобу та допоможе зменшити пошкодження дорожнього покриття.

Зазначається, що у випробуванні, проведеному у вересні 2024 року в приміщенні штаб-квартири компанії в японській префектурі Айті, Denso досягла безперервного пробігу 500 км за 50 годин, використовуючи свою систему.

Співпраця з Toyota

Denso, яка є великим виробником автозапчастин та пов’язана з автогігантом Toyota Motor Corp., підписала угоду з Токійським університетом про десятирічну співпрацю з 1 квітня для сприяння практичному використанню системи бездротової зарядки.

Президент Denso Шінносуке Хаяші заявив, що ця технологія «може подолати обмеження та змінити обличчя мобільності».

Оскільки висока вартість встановлення інфраструктури електроживлення називається проблемою для системи, компанія досліджуватиме географію її розгортання, залежно від обсягів трафіку.

