Ford знижує ціни на авто на тлі падіння продажів 06.05.2026, 00:47 — Технології&Авто

Продажі компанії скоротилися майже на 9%

З початку 2026 року Ford почувається не надто впевнено на ринку. За підсумками першого кварталу продажі компанії скоротилися майже на 9% - до приблизно 457 тисяч автомобілів. Однією з ключових причин називають зростання цін: середня вартість авто перевищила психологічну позначку у 50 тисяч доларів, що почало відлякувати частину покупців.

Падіння продажів у ключових сегментах

Особливо помітне падіння спостерігається у ключових сегментах. Продажі пікапів Ford F-Series знизилися приблизно на 16%, а електромобілів — майже на 70%.

Щоб повернути інтерес клієнтів, компанія запустила програму «employee pricing», яка дозволяє всім покупцям отримати ціни на рівні співробітників. Акцію приурочили до святкування 250th anniversary of the United States, і вона діятиме до 6 липня.

Фактично це означає пряме зниження вартості на популярні моделі. Наприклад, Ford Mustang подешевшав приблизно на 2300 доларів, а Ford Bronco — на 2000. Для преміального бренду Lincoln знижки ще відчутніші, що має стимулювати попит у більш дорогому сегменті.

Ситуація не виглядає критичною

Ford продовжує утримувати сильні позиції у сегменті пікапів та SUV, а окремі моделі, як-от Ford Explorer і Mustang, навіть демонструють зростання. До того ж виторг компанії збільшився більш ніж на 6%, що свідчить про загальну фінансову стабільність. Зниження цін виглядає як пряма і зрозуміла відповідь на падіння попиту, і якщо стратегія спрацює, вона може стати прикладом для всієї автомобільної індустрії.

uamotors За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.