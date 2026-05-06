Смартфон від OpenAI: інсайдери розкрили характеристики і дату запуску 06.05.2026, 01:25 — Технології&Авто

Смартфон і лого OpenAI

Раніше повідомлялося, що OpenAI створює смартфон із ШІ-агентом. Тепер з’явилося більше подробиць про можливий вихід смартфона від OpenAI. Хоча компанія офіційно не підтверджувала розробку, інсайдери вже говорять про характеристики, партнерів і навіть орієнтовні терміни запуску.

Про це пише NotebookCheck

За даними аналітиків, компанія може вивести на ринок власний ШІ-смартфон уже у 2027 році, зробивши ставку на глибоку інтеграцію штучного інтелекту безпосередньо в систему пристрою.

Яким може бути смартфон OpenAI

За інформацією аналітика Мін-Чі Куо, масове виробництво пристрою планують розпочати у першій половині 2027 року. Основним постачальником чипсета може стати MediaTek — очікується використання нового процесора Dimensity 9600.

Читайте також 5 найпоширеніших поломок смартфонів і як їх уникнути

Цей чип має з’явитися наприкінці поточного року та, ймовірно, буде створений за технологією TSMC N2P. У смартфоні OpenAI можуть застосувати його кастомну версію.

Серед інших очікуваних характеристик:

оперативна пам’ять LPDDR6;

накопичувач UFS 5.0;

подвійна архітектура NPU для обробки ШІ;

додаткові функції безпеки, зокрема pKVM та вбудоване хешування.

Ставка на ШІ та амбіції OpenAI

Однією з головних особливостей пристрою може стати новий підхід до роботи зі штучним інтелектом. Очікується, що ШІ-агент працюватиме безпосередньо на рівні системи, а не через окремі застосунки, як це реалізовано у більшості сучасних смартфонів.

За попередніми оцінками, у 2027−2028 роках можуть випустити близько 30 млн таких пристроїв. Водночас уся ця інформація базується на інсайдах — офіційних заяв від OpenAI поки немає.

Раніше також повідомлялося, що компанія працює не лише над смартфоном. У партнерстві з колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом можуть створювати цілу лінійку пристроїв — від смарт-колонок до окулярів і інших гаджетів із вбудованим ШІ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.