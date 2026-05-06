Смартфон від OpenAI: інсайдери розкрили характеристики і дату запуску

Раніше повідомлялося, що OpenAI створює смартфон із ШІ-агентом. Тепер з’явилося більше подробиць про можливий вихід смартфона від OpenAI. Хоча компанія офіційно не підтверджувала розробку, інсайдери вже говорять про характеристики, партнерів і навіть орієнтовні терміни запуску.
За даними аналітиків, компанія може вивести на ринок власний ШІ-смартфон уже у 2027 році, зробивши ставку на глибоку інтеграцію штучного інтелекту безпосередньо в систему пристрою.
Яким може бути смартфон OpenAI
За інформацією аналітика Мін-Чі Куо, масове виробництво пристрою планують розпочати у першій половині 2027 року. Основним постачальником чипсета може стати MediaTek — очікується використання нового процесора Dimensity 9600.
Цей чип має з’явитися наприкінці поточного року та, ймовірно, буде створений за технологією TSMC N2P. У смартфоні OpenAI можуть застосувати його кастомну версію.
Серед інших очікуваних характеристик:
оперативна пам’ять LPDDR6;
накопичувач UFS 5.0;
подвійна архітектура NPU для обробки ШІ;
додаткові функції безпеки, зокрема pKVM та вбудоване хешування.
Ставка на ШІ та амбіції OpenAI
Однією з головних особливостей пристрою може стати новий підхід до роботи зі штучним інтелектом. Очікується, що ШІ-агент працюватиме безпосередньо на рівні системи, а не через окремі застосунки, як це реалізовано у більшості сучасних смартфонів.
За попередніми оцінками, у 2027−2028 роках можуть випустити близько 30 млн таких пристроїв. Водночас уся ця інформація базується на інсайдах — офіційних заяв від OpenAI поки немає.
Раніше також повідомлялося, що компанія працює не лише над смартфоном. У партнерстві з колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом можуть створювати цілу лінійку пристроїв — від смарт-колонок до окулярів і інших гаджетів із вбудованим ШІ.