OpenAI створює смартфон із ШІ-агентом OpenAI на смартфоні OpenAI працює над власним смартфоном із вбудованим ШІ-агентом, який може змінити сам принцип використання мобільних пристроїв. За даними аналітика Мін-Чі Куо, компанія веде розробку разом із MediaTek і Qualcomm, а виробничим партнером може стати Luxshare. Специфікації пристрою очікують затвердити наприкінці 2026 року або на початку 2027-го, а масове виробництво може стартувати у 2028 році. Смартфон із ШІ замість звичних застосунків За задумом OpenAI, новий пристрій може відійти від класичної моделі смартфона, де користувач працює через десятки окремих застосунків. Ставка робиться на єдиного ШІ-агента, який виконуватиме завдання користувача. «Користувачі не намагаються використовувати купу застосунків. Вони намагаються виконувати завдання і задовольняти потреби через телефон», — підкреслив Куо. За цією концепцією: інтерфейс смартфона будуватиметься навколо ШІ-агента; пристрій постійно аналізуватиме контекст користувача в реальному часі; частина обчислень виконуватиметься локально, а складні задачі — у хмарі. У компанії вважають, що лише контроль і над «залізом», і над операційною системою дозволить створити повноцінний сервіс ШІ-агента. Чому OpenAI цікавлять смартфони За словами експерта, у цього напряму є кілька причин. Смартфон залишається головним пристроєм, який супроводжує людину протягом дня та збирає дані про контекст користування в реальному часі. Крім того: це найбільша категорія споживчої електроніки у світі; інтеграція ШІ на рівні апаратного забезпечення може дати перевагу в продуктивності; OpenAI зможе поєднати продаж пристрою з моделлю підписок. Фактично йдеться не лише про новий смартфон, а про створення окремої екосистеми для ШІ-агентів. Хто працює над проєктом За даними Куо, OpenAI веде розробку з MediaTek і Qualcomm, а Luxshare може стати ексклюзивним партнером зі спільної розробки та виробництва. Параметри чипів очікують визначити до 2026−2027 років. Аналітики також вважають, що проєкт може вплинути на ринок напівпровідників, особливо з огляду на потенціал преміального сегмента смартфонів, який оцінюють у 300−400 млн пристроїв на рік. Якщо концепцію реалізують, це може бути одна з найпомітніших спроб переосмислити смартфон після ери класичних мобільних застосунків.