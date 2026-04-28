OpenAI створює смартфон із ШІ-агентом Вчора 22:14 — Технології&Авто

OpenAI на смартфоні

OpenAI працює над власним смартфоном із вбудованим ШІ-агентом, який може змінити сам принцип використання мобільних пристроїв.

За масове виробництво може стартувати у 2028 році. За даними аналітика Мін-Чі Куо, компанія веде розробку разом із MediaTek і Qualcomm, а виробничим партнером може стати Luxshare. Специфікації пристрою очікують затвердити наприкінці 2026 року або на початку 2027-го, а

Смартфон із ШІ замість звичних застосунків

За задумом OpenAI, новий пристрій може відійти від класичної моделі смартфона, де користувач працює через десятки окремих застосунків.

Ставка робиться на єдиного ШІ-агента, який виконуватиме завдання користувача.

«Користувачі не намагаються використовувати купу застосунків. Вони намагаються виконувати завдання і задовольняти потреби через телефон», — підкреслив Куо.

За цією концепцією:

інтерфейс смартфона будуватиметься навколо ШІ-агента;

пристрій постійно аналізуватиме контекст користувача в реальному часі;

частина обчислень виконуватиметься локально, а складні задачі — у хмарі.

У компанії вважають, що лише контроль і над «залізом», і над операційною системою дозволить створити повноцінний сервіс ШІ-агента.

Чому OpenAI цікавлять смартфони

За словами експерта, у цього напряму є кілька причин.

Смартфон залишається головним пристроєм, який супроводжує людину протягом дня та збирає дані про контекст користування в реальному часі.

Крім того:

це найбільша категорія споживчої електроніки у світі;

інтеграція ШІ на рівні апаратного забезпечення може дати перевагу в продуктивності;

OpenAI зможе поєднати продаж пристрою з моделлю підписок.

Фактично йдеться не лише про новий смартфон, а про створення окремої екосистеми для ШІ-агентів.

Хто працює над проєктом

За даними Куо, OpenAI веде розробку з MediaTek і Qualcomm, а Luxshare може стати ексклюзивним партнером зі спільної розробки та виробництва.

Параметри чипів очікують визначити до 2026−2027 років.

Аналітики також вважають, що проєкт може вплинути на ринок напівпровідників, особливо з огляду на потенціал преміального сегмента смартфонів, який оцінюють у 300−400 млн пристроїв на рік.

Якщо концепцію реалізують, це може бути одна з найпомітніших спроб переосмислити смартфон після ери класичних мобільних застосунків.

incrypted

