0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

OpenAI створює смартфон із ШІ-агентом

Технології&Авто
36
OpenAI на смартфоні
OpenAI працює над власним смартфоном із вбудованим ШІ-агентом, який може змінити сам принцип використання мобільних пристроїв.
За даними аналітика Мін-Чі Куо, компанія веде розробку разом із MediaTek і Qualcomm, а виробничим партнером може стати Luxshare. Специфікації пристрою очікують затвердити наприкінці 2026 року або на початку 2027-го, а масове виробництво може стартувати у 2028 році.

Смартфон із ШІ замість звичних застосунків

За задумом OpenAI, новий пристрій може відійти від класичної моделі смартфона, де користувач працює через десятки окремих застосунків.
Читайте також
Ставка робиться на єдиного ШІ-агента, який виконуватиме завдання користувача.
«Користувачі не намагаються використовувати купу застосунків. Вони намагаються виконувати завдання і задовольняти потреби через телефон», — підкреслив Куо.
За цією концепцією:
  • інтерфейс смартфона будуватиметься навколо ШІ-агента;
  • пристрій постійно аналізуватиме контекст користувача в реальному часі;
  • частина обчислень виконуватиметься локально, а складні задачі — у хмарі.
У компанії вважають, що лише контроль і над «залізом», і над операційною системою дозволить створити повноцінний сервіс ШІ-агента.

Чому OpenAI цікавлять смартфони

За словами експерта, у цього напряму є кілька причин.
Смартфон залишається головним пристроєм, який супроводжує людину протягом дня та збирає дані про контекст користування в реальному часі.
Місце для вашої реклами
Крім того:
  • це найбільша категорія споживчої електроніки у світі;
  • інтеграція ШІ на рівні апаратного забезпечення може дати перевагу в продуктивності;
  • OpenAI зможе поєднати продаж пристрою з моделлю підписок.
Фактично йдеться не лише про новий смартфон, а про створення окремої екосистеми для ШІ-агентів.

Хто працює над проєктом

За даними Куо, OpenAI веде розробку з MediaTek і Qualcomm, а Luxshare може стати ексклюзивним партнером зі спільної розробки та виробництва.
Параметри чипів очікують визначити до 2026−2027 років.
Читайте також
Аналітики також вважають, що проєкт може вплинути на ринок напівпровідників, особливо з огляду на потенціал преміального сегмента смартфонів, який оцінюють у 300−400 млн пристроїв на рік.
Якщо концепцію реалізують, це може бути одна з найпомітніших спроб переосмислити смартфон після ери класичних мобільних застосунків.
За матеріалами:
incrypted
СмартфониOpenAI
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems