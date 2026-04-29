ТОП-5 країн, з яких Україна найбільше імпортує вживані авто (інфографіка)

З усіх авто, перевірених користувачами carVertical в Україні 2025 р., 15,2% були імпортовані зі США, 12,5% з Німеччини, 10,5% з Польщі, 6,8% з Франції й 4,7% з Чеської Республіки. Про це пише компанія-обробник
автомобільних даних carVertical.
Майже чотири п’ятих вживаних авто в
Україні є імпортованими
Майже
в кожній дослідженій країні (17 з 18)
Німеччина входить до п’ятірки головних
джерел імпорту автомобілів. Чільні
місця в цьому рейтингу також посідають
Франція (16 країн), Італія (14) і Бельгія
(11), водночас структури імпорту на різних
ринках мають суттєві відмінності.
Імпортні транспортні
засоби становили 78% усіх перевірених в
Україні автомобілів, тоді як 22% були
місцевими (не імпортованими).
«Такі
країни, як Німеччина, Франція й Італія,
мають високорозвинену автомобільну
промисловість. Оскільки там продається
багато нових автомобілів, цілком
природно, що по закінченню термінів
лізингу частина цих транспортних засобів
експортується до інших країн» —
каже Матас Бузеліс, фахівець carVertical із досліджень авторинку.
Пробіг і пошкодження
Імпортний
автомобіль може здаватися привабливим
варіантом, однак такі транспортні засоби
часто потрапляють у серйозні аварії чи
мають скручений пробіг.
За
рахунок зменшення пробігу нечесні
продавці підвищують вартість уживаного
транспортного засобу. У результаті
довірливі покупці не лише переплачують,
але й можуть згодом нести значні витрати
на обслуговування такого авто.
Статистика
пошкоджень також є показовою. Серед
транспортних засобів, імпортованих до
України зі США, 91,2% мали записи про
пошкодження. Серед автомобілів,
імпортованих з Німеччини, ця частка
сягнула 79,3%, із Польщі — 67,9%, з Чехії —
65,6% і з Франції — 32%.
Не
кожен випадок пошкодження є критичним,
однак у будь якому разі транспортний
засіб, який постраждав у серйозній
аварії, може бути небезпечним для
керування.
Найпопулярніші бренди — найбільші
ризики
У
2025 р. найчастіше імпортованими в Україну
були автомобілі брендів Volkswagen, Audi, BMW,
Renault і Škoda. Загалом ці бренди мають
надійну репутацією на вторинному ринку,
і їхня популярність грає на руку нечесним
продавцям.