ТОП-5 країн, з яких Україна найбільше імпортує вживані авто (інфографіка)

Багато українських водіїв шукають уживані авто за кордоном. Хоча навіть привабливий на перший погляд автомобіль може мати приховані серйозні дефекти чи підроблений пробіг.
З усіх авто, перевірених користувачами carVertical в Україні 2025 р., 15,2% були імпортовані зі США, 12,5% з Німеччини, 10,5% з Польщі, 6,8% з Франції й 4,7% з Чеської Республіки. Про це пише компанія-обробник автомобільних даних carVertical.
Майже чотири п’ятих вживаних авто в Україні є імпортованими

Майже в кожній дослідженій країні (17 з 18) Німеччина входить до п’ятірки головних джерел імпорту автомобілів. Чільні місця в цьому рейтингу також посідають Франція (16 країн), Італія (14) і Бельгія (11), водночас структури імпорту на різних ринках мають суттєві відмінності.
Імпортні транспортні засоби становили 78% усіх перевірених в Україні автомобілів, тоді як 22% були місцевими (не імпортованими).
«Такі країни, як Німеччина, Франція й Італія, мають високорозвинену автомобільну промисловість. Оскільки там продається багато нових автомобілів, цілком природно, що по закінченню термінів лізингу частина цих транспортних засобів експортується до інших країн» —
каже Матас Бузеліс, фахівець carVertical із досліджень авторинку.

Пробіг і пошкодження

Імпортний автомобіль може здаватися привабливим варіантом, однак такі транспортні засоби часто потрапляють у серйозні аварії чи мають скручений пробіг.
АІ інфографіка finance.ua
За рахунок зменшення пробігу нечесні продавці підвищують вартість уживаного транспортного засобу. У результаті довірливі покупці не лише переплачують, але й можуть згодом нести значні витрати на обслуговування такого авто.
Статистика пошкоджень також є показовою. Серед транспортних засобів, імпортованих до України зі США, 91,2% мали записи про пошкодження. Серед автомобілів, імпортованих з Німеччини, ця частка сягнула 79,3%, із Польщі — 67,9%, з Чехії — 65,6% і з Франції — 32%.
Не кожен випадок пошкодження є критичним, однак у будь якому разі транспортний засіб, який постраждав у серйозній аварії, може бути небезпечним для керування.

Найпопулярніші бренди — найбільші ризики

У 2025 р. найчастіше імпортованими в Україну були автомобілі брендів Volkswagen, Audi, BMW, Renault і Škoda. Загалом ці бренди мають надійну репутацією на вторинному ринку, і їхня популярність грає на руку нечесним продавцям.
Фальшивий пробіг

Серед зазначених вище п’яти провідних брендів Volkswagen мав найбільшу частку авто зі сфальшованим пробігом — 9,4%. За ним ідуть Audi з 9%, Škoda з 9%, BMW з 8,7% і Renault з 6,8%.
Аналіз за пошкодженнями показує, що серед моделей BMW було найбільше автомобілів із записами про пошкодження — 61,6%. Далі ідуть Audi з 59,4%, Škoda з 56,1%, BMW з 53,1% і Renault з 43%.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
