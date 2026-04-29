Найбільший кросовер Volkswagen на 500 сил вийшов на ринок (фото)
— Технології&Авто
Volkswagen представив новий ID. Era 9X — першу модель у лінійці, створеній спільно з концерном SAIC. Недорогий сімейний кросовер отримав електрифіковані установки потужністю до 510 сил.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Великий кросовер Volkswagen ID. Era 9X надходить у продаж в Китаї за ціною від 309 800 до 359 800 юанів ($45 400 — $52 700) — на рівні VW Tiguan у багатій комплектації.
Новинка стала найбільшим кросовером бренду та поєднала великі габарити, преміальне оснащення і гібридну силову установку із загальним запасом ходу понад 1600 км.
Що відомо про дизайн та оснащення
Новий Volkswagen ID. Era 9X має довжину 5,2 м і ширину 2 м, що робить його найбільшим кросовером марки. Модель отримала стриманий дизайн із масивним капотом і вузькою світлодіодною оптикою.
У салоні встановили вузьку цифрову панель приладів, два 15,6-дюймові сенсорні дисплеї, проєкційний екран на лобове скло та 21,4-дюймовий монітор для пасажирів другого ряду.
Кросовер дебютував у шестимісному виконанні. Усі сидіння мають підігрів, а крісла першого і другого рядів також оснащені електроприводом, вентиляцією та функцією масажу.
Об’єм багажника становить:
- 210 л — з трьома рядами сидінь;
- 1014 л — при складеному третьому ряді.
До оснащення також увійшли:
- панорамний дах;
- холодильник;
- аудіосистема з 27 динаміками;
- система напівавтономного руху;
- пневмопідвіска;
- керовані задні колеса.
Характеристики та запас ходу
Volkswagen ID. Era 9X представили у двох повнопривідних плагін-гібридних версіях. Обидві оснащені 1,5-літровим турбодвигуном і двома електромоторами.
Потужність силових установок становить:
Потужніша версія розганяється до 100 км/год за 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Заявлена витрата пального — 6,6 л на 100 км.
На вибір доступні батареї ємністю 51,1 кВт·год та 65,2 кВт·год.
Запас ходу в електричному режимі становить:
- 347 км — для меншої батареї;
- 406 км — для більшої.
Сумарний запас ходу на електротязі та бензині заявлений на рівні 1611−1651 км.
Швидка зарядка дозволяє поповнити батарею до 80% за 16,5 хвилини.