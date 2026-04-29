Найбільший кросовер Volkswagen на 500 сил вийшов на ринок (фото) Сьогодні 01:14 — Технології&Авто

Volkswagen ID. Era 9X

Volkswagen представив новий ID. Era 9X — першу модель у лінійці, створеній спільно з концерном SAIC. Недорогий сімейний кросовер отримав електрифіковані установки потужністю до 510 сил.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Великий кросовер Volkswagen ID. Era 9X надходить у продаж в Китаї за ціною від 309 800 до 359 800 юанів ($45 400 — $52 700) — на рівні VW Tiguan у багатій комплектації.

Новинка стала найбільшим кросовером бренду та поєднала великі габарити, преміальне оснащення і гібридну силову установку із загальним запасом ходу понад 1600 км.

Що відомо про дизайн та оснащення

Новий Volkswagen ID. Era 9X має довжину 5,2 м і ширину 2 м, що робить його найбільшим кросовером марки. Модель отримала стриманий дизайн із масивним капотом і вузькою світлодіодною оптикою.

У салоні встановили вузьку цифрову панель приладів, два 15,6-дюймові сенсорні дисплеї, проєкційний екран на лобове скло та 21,4-дюймовий монітор для пасажирів другого ряду.

Кросовер дебютував у шестимісному виконанні. Усі сидіння мають підігрів, а крісла першого і другого рядів також оснащені електроприводом, вентиляцією та функцією масажу.

Об’єм багажника становить:

210 л — з трьома рядами сидінь;

1014 л — при складеному третьому ряді.

До оснащення також увійшли:

панорамний дах;

холодильник;

аудіосистема з 27 динаміками;

система напівавтономного руху;

пневмопідвіска;

керовані задні колеса.

Характеристики та запас ходу

Volkswagen ID. Era 9X представили у двох повнопривідних плагін-гібридних версіях. Обидві оснащені 1,5-літровим турбодвигуном і двома електромоторами.

Потужність силових установок становить:

496 к.с.;

510 к.с.

Потужніша версія розганяється до 100 км/год за 5,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Заявлена витрата пального — 6,6 л на 100 км.

На вибір доступні батареї ємністю 51,1 кВт·год та 65,2 кВт·год.

Запас ходу в електричному режимі становить:

347 км — для меншої батареї;

406 км — для більшої.

Сумарний запас ходу на електротязі та бензині заявлений на рівні 1611−1651 км.

Швидка зарядка дозволяє поповнити батарею до 80% за 16,5 хвилини.

